Россияне продолжают охотно покупать Huawei
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19 мая стало известно, что пользователи гаджетов Huawei могут остаться без сервисов Google: корпорация объявила, что может ограничить поставки софта, железа и техническую поддержку китайского производителя. За прошедший месяц этот анонс не снизил российские продажи смартфонов Huawei и суббренда Honor, следует из данных розничных сетей, опрошенных «Ведомостями», – они сравнивали как динамику по двум месяцам подряд (до объявления Google и после), так и аналогичные периоды 2019 и 2018 гг.
В будущем китайскому производителю будут доступны лишь продукты с открытым исходным кодом: он сможет устанавливать на смартфоны публичную версию операционной системы Android, но не проприетарные сервисы корпорации (например, Gmail, Google Maps, YouTube), месяц назад писало Reuters. Обновления операционной системы также будут недоступны. Потеря экосистемы Google, вероятно, будет угрожать продажам смартфонов Huawei за пределами Китая, цитировала Financial Times аналитика Ричарда Уиндзора.
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