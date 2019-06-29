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Трамп разрешил американским компаниям продавать оборудование Huawei

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп разрешил американским компаниям продавать оборудование китайской Huawei. Об этом он сообщил на саммите G20 в японской Осаке. По словам Трампа, речь идет об оборудовании, не представляющем угрозы для национальной безопасности США.

Трамп также заявил, что США и Китай обсуждают возможность исключения Huawei из черного списка. «Мы говорим об этом», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, запретив ей таким образом покупать компоненты и технологии американских производителей. Кроме того, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

Ранее Google, выполняя распоряжение администрации США, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг. В частности, Huawei лишилась доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. 

Новости СМИ2
Политика
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The Sun сообщила о бегстве жены премьера ОАЭ в Германию

Ведомости
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Супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники. По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля текущего года.

Как утверждает The Sun, женщина в начале года подала документы на развод, а затем покинула ОАЭ, взяв с собой около 31 млн фунтов стерлингов (около $39 млн). По неподтвержденным данным, принцесса запросила убежища у Германии. Вместе с ней страну покинули 11-летняя дочь и семилетний сын.

Действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией, пишет The Sun. По информации издания, премьер Объединенных Арабских Эмиратов обращался к немецким властям с требованием выдать ему жену и детей, но получил отказ.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщала, что власти ОАЭ насильно удерживают в стране дочь правителя Дубая – 32-летнюю Латифу бинт Мухаммед Аль Мактум. В Абу-Даби опровергали эту информацию. Как утверждали правозащитники, принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана.

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Экономика
Новости

Минфин назвал условие для выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Ведомости
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Россия не будет выплачивать задолженность по взносам в бюджет Совета Европы до тех пор, пока нет четкого графика, порядка и маршрута выплат, заявил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. До этого момента Москва никому ничего не должна, подчеркнул он.

Речи о том, чтобы погасить задолженность до 30 июня, не идет, добавил замминистра. «Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства», — пояснил Сторчак (его цитирует «Интерфакс»).

Для того чтобы выстроить график платежей, необходимо сначала «до копейки» рассчитать и задокументировать сумму, продолжил замминистра. Этим будет заниматься один из департаментов Минфина. Как только будет установлена сумма и составлен график платежей, Россия погасит задолженность. Сторчак не исключил, что это может быть единовременный платеж.

На этой неделе России были возвращены все полномочия в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В декларации, подтверждающей это, содержался пункт, согласно которому Москва должна выплатить все необходимые взносы в бюджет Совета Европы. Россия не платила членские взносы в 2016-2018 гг.

Ранее замруководителя делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Москва будет возвращать долг, но в какой период и какими траншами, должен решить Минфин. Источник в делегации сообщил «Интерфаксу», что задолженность составляет порядка 85 млн евро.

Политика
Новости

Япония упростит визовый режим для бизнесменов и студентов из России

Ведомости
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Япония с сентября текущего года смягчит визовый режим для российских бизнесменов и студентов некоторых вузов, сообщил премьер Синдзо Абэ на пресс-конференции в Осаке. По его мнению, эта мера будет способствовать дальнейшему развитию российско-японских отношений.

Что касается упрощенного визового режима для студентов, то он будет действовать для учащихся 465 вузов, уточнил Абэ. Такая мера позволит расширить контакты между молодежью России и Японии, добавил премьер.

Кроме того, Абэ сообщил, что согласовал с Путиным посещение бывшими японскими жителями Южных Курил мест захоронений их родственников в августе или сентябре этого года.

Встреча Путина и Абэ состоялась на полях саммита «большой двадцатки» в японской Осаке. Стороны договорились и дальше продвигать вперед переговорный процесс по мирному договору, чтобы устранить разногласия по проблеме 70-летней давности.

Мировые лидеры приехали на саммит G20 в Осаке

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Политика
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Полиция задержала подозреваемых в подделке подписей для выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Полицейские задержали подозреваемых в подделке подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщил столичный главк МВД.

Полиция действовала по заявлению законного представителя москвича, который сообщил, что в его квартире на Шелепихинской набережной находятся посторонние люди. Выехавшие на место полицейские установили, что граждане, которые находились в квартире, занимались фальсификацией подписей, говорится в сообщении МВД.

Имена задержанных и их число не называются. Также не сообщается, в пользу какого кандидата подделывались подписи.

Накануне столичный штаб политика Алексея Навального сообщил, что обнаружил в Москве штаб, который подделывал подписи для выборов в Мосгордуму. «Десяток молодых ребят сидели, и пуская листы по кругу по базам данных фальсифицировали подписи в поддержку целого ряда кандидатов в Мосгордуму – от единоросса [Алексея] Ретеюма до яблочника [Сергея] Митрохина», – написал в Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков. Он пообещал, что материалы об этом штабе будут переданы в Следственный комитет России и Центризбирком.

Митрохин назвал случившееся провокацией. «Леонид Волков сообщил мне, что обнаружена целая "фабрика" по изготовлению фальшивых подписей "за меня". Кто этим всем занимается, сейчас пока точно не ясно», – написал Митрохин в Faceboоk. Он выразил надежду на то, что СКР поможет разобраться в ситуации.

Новости СМИ2
Бизнес
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«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Ведомости
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Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. Соответствующий договор был подписан на саммите G20 в Осаке в присутствии президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, передает корреспондент «Ведомостей».

«Только что было достигнуто соглашение об участии японских компаний в проекте "Арктик СПГ – 2"», – сказал на итоговой пресс-конференции Абэ. Путин отметил, что инвестиции в проект со стороны консорциума Mitsui и Jogmec составят почти $3 млрд.

По условиям договора японские компании будут на долгосрочной основе покупать около 2 млн т сжиженного природного газа в год у «Арктик СПГ – 2», говорится в сообщении на сайте «Новатэка». Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений.

Японский консорциум входит в «Арктик СПГ – 2» почти на таких же условиях, какие были у других акционеров проекта, сказал журналистам председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Он подтвердил намерение российской компании оставить себе 60% «Арктик СПГ – 2».

Ранее в проект уже были привлечены французская Total и китайские корпорации CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая из них получила по 10%. Таким образом, состав акционеров сформирован. В марте 2019 г. «Новатэк» получил прибыль от продажи доли 10% в проекте «Арктик СПГ – 2» в размере 308,6 млрд руб.

Проект «Арктик СПГ – 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

«Новатэк» – крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 г. компания вышла на международный рынок в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». «Новатэк» является публичной компанией, его акции котируются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже.

Бизнес
Новости

Новак назвал соглашение ОПЕК+ ключевым фактором стабильности на рынке нефти

Ведомости
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В условиях неопределенности на мировом рынке нефти скоординированные действия производителей являются ключевым фактором для обеспечения стабильности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Таким образом он прокомментировал итоги переговоров президента Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

То, что Москва и Эр-Рияд договорились о продлении соглашения ОПЕК+, в очередной раз подтверждает стремление стран обеспечить стабильность мирового нефтяного рынка, отметил Новак.

Ранее Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии в Осаке были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам президента, при продлении соглашения речь будет идти о сокращении добычи нефти в объеме, согласованном ранее. Срок, на который будут продлены договоренности, пока обсуждается, это могут быть шесть или девять месяцев.

Срок действия текущего соглашения о сокращении добычи нефти истекает в конце июня. Страны ОПЕК+ будут принимать решение о судьбе сделки на ближайшие месяцы на встрече в Вене 1–2 июля.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Путин объяснил свое отношение к либерализму и ЛГБТ

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке разъяснил свою позицию по поводу либеральной идеи и обозначил отношение к ЛГБТ-сообществу.

Накануне саммита Путин дал интервью Financial Times, в котором заявил, что либеральная идея устарела. На это ему ответил председатель Европейского совета Дональд Туск, который заявил, что устарели авторитаризм и культ личности, несмотря на то что они могут казаться эффективными. В том же интервью Путин заявил, что ничего не имеет против геев, но ему многие вещи кажутся избыточными. На это отреагировал британский музыкант и певец Элтон Джон. Он обвинил Путина в лицемерии, поскольку российские прокатчики подвергли цензуре фильм «Рокетмен», посвященный описанию жизни артиста. Они удалили все упоминания о том, что Элтон Джон состоит в браке с мужчиной и воспитывает с ним двоих сыновей.

Путин выразил удивление, что обычное «проходное» интервью вызвало такой резонанс. Он отметил, что некоторые лидеры стран обсуждали с ним поднятые в интервью темы. Путин отметил, что либеральная идея многогранна и в целом привлекательна, но включает в себя определенное отношение к экономике и вопросам миграции, с которыми президент не согласен. В качестве примера он привел информацию о том, что в некоторых европейских странах девочкам запрещают надевать юбки в школу в целях безопасности. Как это связано с мигрантами, президент не уточнил. «Люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры, почему нужно доводить до такого состояния?» – сказал он. «Есть явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что эта либеральная идея – она начинает поедать сама себя», – добавил Путин.

Президент также назвал Элтона Джона гениальным музыкантом, который заблуждается в своей оценке ситуации вокруг прав геев в России. «У нас очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное и абсолютно непредвзятое», – заявил он и подчеркнул, что запрет на пропаганду гомосексуализма направлен только на защиту интересов несовершеннолетних. «Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое», – заявил президент. Он сказал, что ЛГБТ-сообщество довольно агрессивно навязывает свою точку зрения большинству, что не является правильным подходом. «Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Надо уважать всех», – сказал Путин.

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Политика
Новости

Путин поручил возобновить консультации с США по продлению СНВ-3

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом дал поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову возобновить консультации по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Аналогичное поручение Трамп дал госсекретарю Майку Помпео.

«Приведут ли эти консультации к продлению СНВ-3, я пока не знаю», – заявил Путин. Он отметил, что обсуждал с Трампом ситуацию с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, которая стала причиной отмены встречи в прошлый раз. «Мы объяснили, что там происходит, говорили на эту тему, но решения пока нет», – добавил Путин. Он пояснил, что необходимо дождаться решения суда по вопросу нарушения моряками российского законодательства.

Также Путин отметил, что зафиксировал интерес американского бизнеса к улучшению торговых связей с Россией.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г., предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия Россией и США. Ранее Путин говорил, что мир должен осознать ответственность за гонку ядерных вооружений и другие угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги

Политика
Новости

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT

Ведомости
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Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times. По его мнению, заявление Путина о том, что он не имеет ничего против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не согласуются с тем, что в России был подвергнут цензуре фильм «Рокетмен».

«Я нахожу двуличие в вашем комментарии о том, что вы хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у вас нет проблем с этим". И все же российские прокатчики решили подвергнуть фильм обо мне "Рокетмен" жесткой цензуре, удалив все упоминания о том, что я обрел истинное счастье благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Мне это кажется лицемерием», – написал Элтон Джон в Instagram, обращаясь к Путину.

Музыкант заявил, что гордится тем, что живет в той части мира, где «правительства эволюционировали настолько, что признали право человека любить кого угодно». Свою публикацию в Instagram Элтон Джон сопроводил фотографией, на которой он запечатлен вместе со своим супругом и сыновьями. На фото большими буквами написано «censored» (подвергаемый цензуре).

Ранее Путин в интервью FT, текст которого приводится на сайте Кремля, заявил, что ничего не имеет против людей с нетрадиционной сексуальной ориентации. «Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным», – сказал президент. При этом он отметил, что некоторые вещи ему кажутся избыточными. «Напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое», – пояснил Путин. Он подчеркнул, что нельзя за этим забывать культуру, традиции и традиционные устои семей.

Премьера фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне в России состоялась 30 мая. В российской версии были вырезаны все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. Кроме того, из титров исчезла фотография музыканта с супругом, в подписи к которой говорилось, что он встретил настоящую любовь.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Политика
Новости

Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на переговорах с Владимиром Путиным ему удалось обсудить торговлю между странами.

«Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», – сказал Трамп. Он назвал встречу с Путиным отличной. «Я думаю, он прекрасный человек», – добавил Трамп.

Переговоры Трампа и Путина прошли 28 июня в Осаке на саммите G20, они продлились полтора часа. Это была вторая полноценная встреча двух президентов. Как сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров, президенты обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине. Американский Белый дом заявил, что Трамп и Путин обсудили вопросы международной безопасности и договорились дальше работать в направлении контроля над вооружениями.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин пригласил своего американского коллегу приехать в Москву 9 мая 2020 г., чтобы отметить 75-летний юбилей Победы.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Осаке

Политика
Новости

Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».

«Торговые делегации двух стран в дальнейшем обсудят более конкретные вопросы», – говорится в сообщении. Белый дом пока не прокомментировал итоги переговоров. Однако выходя со встречи, Трамп сообщил журналистам, что переговоры прошли отлично. «Мы много чего обсудили, и мы снова на верном пути», – отметил Трамп.

Китай и США несколько месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив пошлины с 10% до 25% из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении товаров из США на сумму $60 млрд.

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