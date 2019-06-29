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Трамп разрешил американским компаниям продавать оборудование Huawei

Президент США Дональд Трамп разрешил американским компаниям продавать оборудование китайской Huawei. Об этом он сообщил на саммите G20 в японской Осаке. По словам Трампа, речь идет об оборудовании, не представляющем угрозы для национальной безопасности США.

Трамп также заявил, что США и Китай обсуждают возможность исключения Huawei из черного списка. «Мы говорим об этом», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, запретив ей таким образом покупать компоненты и технологии американских производителей. Кроме того, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

Ранее Google, выполняя распоряжение администрации США, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг. В частности, Huawei лишилась доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.