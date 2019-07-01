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В поисковике Google в России появилась возможность бронирования столиков в ресторанах

Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковик, сообщила пресс-служба компании «Коммерсанту». Первым партнером Google стал сервис бронирования «ТоМесто», рассказал его совладелец Кирилл Шнуров. К сервису подключено 1,3 тыс. ресторанов в 20 городах России.

Google планирует работать и с другими партнерами, которых пока не раскрывает. В число партнеров войдут агрегаторы салонов красота и автосервисы — возможность записаться появится на странице поиска, отметил источник, знакомый с планами Google.

В поиске, картах и других сервисах Google продолжит интеграцию компания «Фудплекс», рассказал Михаил Ильичев, менеджер продуктов «Сервисы бронирования и медиа» компании. «Фудплекс» объединяет систему платежей Plazius и сервис бронирования «Афиша-Рестораны». Он принадлежит Сбербанку, Rambler Group, GHP Group и частным инвесторам.

Сервис заказа столиков Gettable также планирует сотрудничать с поиском Google — произойдет это тогда, когда компания будет готова работать по модели ротации агрегаторов, сообщил гендиректор Gettable Егор Гончаренко.

«Яндекс» пока дает возможность бронирования столиков в ресторанах только через «Яндекс.Карты». «У нас больше 8 тыс. ресторанов, работаем с разными партнерами по бронированию, например с “Афишей-Ресторанами”», — сообщила пресс-служба геосервисом «Яндекса». Как сообщил «Коммерсанту» источник на рынке бронирования, «Яндекс» работает над собственной системой бронирования столиков. Компания не стала комментировать эту информацию.