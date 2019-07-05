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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google

Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении закона об информации. Об этом сообщается на сайте ведомства. Компании грозит штраф в размере 500 000–700 000 руб.

Причиной стали претензии Роскомнадзора к тому, как Google удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенную на территории России информацию. По данным ведомства, компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, в результате более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Список сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.

Роскомнадзор впервые огласил претензии к Google по фильтрации поиска летом 2018 г., тогда американская компания получила официальное предупреждение о необходимости соблюдения российского законодательства. Предупреждение силы не возымело, признали чиновники осенью. В конце года суд оштрафовал Google на 500 000 руб., компания решение оспаривать не стала и штраф оплатила.

В начале этого года Google все-таки начал фильтровать поиск, рассказывали «Ведомостям» источники. Компания пока удаляет не все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть – около 70%.