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Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства. Тот факт, что компания своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, считают в Роскомнадзоре.

Ранее РБК обнаружил на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базу с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей Ozon. Издание проверило около сотни случайных адресов, и все они по-прежнему актуальны, но пароли уже не подходят. РБК отмечает, что утечка могла произойти еще полгода назад.

В Ozon заявили, что уже видели эту базу с данными пользователей. Сразу после обнаружения файла компания сбросила пароли у тех учетных записей, которые принадлежали пользователям интернет-магазина. Утечка могла произойти из-за того, что пользователи использовали одинаковые пароли для разных сервисов или из-за вируса, атаковавшего их компьютеры, считают в Ozon. Компания о каких-либо утечках или взломах никогда не сообщала.

Ozon – четвертый по величине интернет-магазин в России. У компании, по собственным данным, около 30 млн клиентов.