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Эмин Агаларов стал новым владельцем журнала «OK!»

Ведомости
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Новым владельцем журнала «ОК!» стал бизнесмен Эмин Агаларов, говорится в сообщении принадлежащего предпринимателю медиахолдинга «Жара». В материале отмечается, что сделка состоялась 12 июля и будет финализирована в течение месяца.

Как пояснил бывший акционер журнала Магомед Мусаев, чьи слова приводятся в сообщении, он принял решение о продаже издания еще в августе прошлого года, когда приобрел «ОК!» вместе с российским Forbes у предпринимателя Александра Федотова. «На мой взгляд, Эмин Агаларов – идеальный собственник с точки зрения рынка и перспектив развития журнала. Мы уверены в успешном развитии этого проекта», – пояснил он.

Как пояснил сам Агаларов, формат издания для читателей и условия сотрудничества для рекламодателей останутся прежними. В редакционной политике также не планируется никаких изменений. Главный редактор издания Вадим Верник сохранит свой пост.«Мы считаем «ОК!» сформировавшимся сильным медиаактивом с большим потенциалом роста, особенно в сфере диджитал. Именно на развитии этого направления мы планируем сделать акцент в ближайшей перспективе», – добавил Агаларов.

Федотов приобрел Forbes и «ОК!» вместе с рядом других изданий у Axel Springer в 2015 г. Но в августе 2018 г. был вынужден продать их из-за долгов бизнесмену Магомеду Мусаеву. В конце мая 2019 г. суд признал индивидуального предпринимателя Федотова банкротом по его собственному заявлению. Согласно базе Гагаринского районного суда Москвы, с Федотовым судятся два кредитора – Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. В общей сложности они требуют с бизнесмена и связанных с ним компаний 320 млн руб.

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Mail.Ru назвала преждевременным объявление о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Ведомости
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«Яндекс.Такси» и группа компаний «Везет» должны получить письменное разрешение Mail.Ru Group на выкуп активов, но пока не сделали этого, сообщила «Ведомостям» пресс-служба Mail.Ru Group. У Mail.Ru Group есть право вето на отчуждение ключевых активов группы «Везет» по условиям предоставления последней конвертируемого займа в июне 2018 г. В Mail.Ru Group подчеркнули, что считают выпущенный анонс о сделке «преждевременным».

Пресс-служба группы компаний «Везет» в свою очередь заявила, что не нарушает условий предоставления займа этой сделкой. «Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с MRG», — подчеркнула группа. TJ со ссылкой на пресс-службу «Везет» поясняет, что инвестиции от Mail.Ru Group изначально были возвратными. «Они выдали группе компаний займ с правом его конвертации в акции, которым решили не пользоваться. Выданный займ будет возвращен на взаимовыгодных условиях», — заключил собеседник издания. «Ведомости» запросили комментарий «Яндекса».

Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщила, что сервис заказа такси «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров своего конкурента — «Везет». Согласно договоренностям, акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн в случае достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрыть сделку стороны планируют до конца года. Ее сумма не раскрывается, но в течение трех лет «Яндекс.Такси» вложит около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах. Сделку еще не одобрила Федеральная антимонопольная служба. 

ГК «Везет» — один из крупнейших агрегаторов для заказа такси, работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа была создана в мае 2017 г. после объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»). В июне 2018 г. группа получила конвертированный займ от Mail.Ru Group, сумма займа не раскрывалась. К началу 2017 г. сервис занимал 12,3% рынка всех такси-перевозок в России — это больше, чем у «Яндекс.Такси» и Uber, которые на тот момент вместе занимали 10,4%.

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Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

«По итогам заседания комиссии в субботу на сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов, девяти отказано. Документы сдали всего 292 человека», – сказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он уточнил, что отказы в регистрации были получены кандидатами из округов № 8, 13, 28, 30, 41, 42. Больше всего отказов в округе № 8 – там отказались допустить до выборов четырех человек. Фамилий кандидатов, получивших отказ, глава комиссии не назвал.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую (более 10%) долю недостоверных подписей. Среди них оказались муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина, соратники политика Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров и Елена Русакова.

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального. От Новопушкинского сквера, где началась акция, люди двинулись к мэрии Москвы, затем к Мосгоризбиркому, где кандидаты заявили, что устроят бессрочный протест. По данным МВД, в акции участвовало около 1000 человек. Вечером полиция начала задерживать участников протеста, в их числе оказались Яшин, Соболь, Жданов и Галямина.

Окончательные решения по допуску кандидатов к участию в избирательной кампании должны быть озвучены не позднее 16 июля. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 г.

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотогалерея

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В Иркутской области мэр уволен после использования городских служб для спасения своего дома

Ведомости
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Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, использовавший для восстановления своего дома после паводка городскую коммунальную технику, подал в отставку, сообщает региональное информагентство IrkutskMedia. Чиновник подал в отставку по собственному желанию. Местная дума ее приняла, подтвердил ТАСС председатель парламента Валерий Заречный.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлены коттедж и стоящая рядом с ним техника. По словам местного жителя, который снял видео, это дом Худоногова. Мэра обвинили в использовании коммунальных служб для восстановления собственного дома, который был поврежден паводком.

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий в правительстве сферу строительства и ЖКХ, после появления этой видеозаписи поручил провести проверку. В итоге использование спецтехники в личных целях подтвердилось. После этого следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении Худоногова по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой было разрушено свыше 10 000 жилых домов.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Руководитель Федерации сверхлегкой авиации России погиб при крушении вертолета

Ведомости
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Частный вертолет Robinson R-22 разбился 14 июля в Подмосковье, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, вертолет совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе.

В результате крушения погибли два человека, находившихся на борту, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Причем один из погибших – руководитель Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Организация подтвердила ТАСС эту информацию.

По словам собеседника агенства в экстренных службах, вертолет вылетел с аэродрома «Шевлино» в 55 км от Москвы и должен был вернуться туда же. О причинах крушения пока ничего не сообщается.

Источник также отметил, что разбившийся вертолет был частным, при этом у летчиков не было разрешения на полет. Сейчас на месте работают следователи, вероятно, будет возбуждено уголовное дело, отметил собеседник агентства.

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Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у Мосгоризбиркома

Ведомости
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Полиция начала задерживать участников акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» у здания Мосгоризбиркома.

Правоохранители задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, сообщил телеканал «Дождь» с места событий. «Медуза» подтвердила эту информацию, а также сообщила о задержании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Еще один кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина рассказала «Ведомостям», что она, Яшин, Соболь и директор ФБК Иван Жданов задержаны и находятся в автозаке.

Задержан корреспондент «Дождя», сообщил телеканал. По его словам, с ним в автозаке находятся еще 22 человека.

Остальных протестующих полиция вытеснила из двора рядом с Мосгоризбиркомом. Задержания начались после того, как участники акции начали устанавливать палатки, чтобы остаться там на ночь.

Задержания на акции у здания Мосгоризбиркома

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Эрдоган сообщил об отправке специалистов в Россию для обучения работе на С-400

Ведомости
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Сто турецких специалистов направлены в Россию для обучения работе на зенитных ракетных комплексах С-400, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал Haberturk. Вернувшись из России, эти сто человек сами смогут обучать и будут готовить необходимых специалистов, добавил президент.

Эрдоган назвал договор с Россией о поставках С-400 самым важным в истории Турции. «Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство», – пояснил он. Эрдоган допустил, что в будущем аналогичный договор может быть заключен с Россией на поставки следующего поколения зенитных ракетных систем – С-500. «Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее», – подчеркнул политик.

По мнению Эрдогана, НАТО должно быть радо дому, что Анкара приобретает российские комплексы С-400, поскольку от этого не только Турция как член альянса, но и само НАТО станет сильнее.

На этой неделе Россия начала поставлять в Турцию компоненты для зенитных ракетных комплексов С-400. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Завершить процесс поставок С-400, по словам Эрдогана, планируется к апрелю 2020 г.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Политика
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Одного человека задержали на акции протеста в центре Москвы

Ведомости
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На акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», которая проходит в центре Москвы, задержали одного человека, передает «Медуза» с места событий.

Первым задержанным на сегодняшней акции стал мужчина, который перекидывал коврики митингующим через головы сотрудников полиции. Часть протестующих намерена остаться на ночь у здания Мосгоризбиркома. Для этого люди принесли к месту протеста еду, воду и туристические коврики, которые можно постелить на асфальт.

Коврики начали перекидывать через головы полицейских, потому что правоохранители перекрыли один из входов во двор, в котором проходит акция протеста. При этом во дворе есть другой вход – там тоже дежурит полицейский, но заходить через него можно.

В Москве 14 июля около двух часов дня началась несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующие требуют зарегистрировать их на выборах.

Политика
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Председатель Мосгоризбиркома уехал на дачу в день протестов из-за выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может выйти к протестующим, поскольку находится на даче. Об этом сообщил политику Илье Яшину представитель Горбунова. Ранее независимые кандидаты в депутаты заявили, что не уйдут от Мосгоризбиркома, пока их не примет Горбунов.

Организаторы акции требуют честного пересмотра подписей и регистрации независимых кандидатов. Яшин у здания Мосгоризбиркома вступил в переговоры с полицейскими, стоящими на входе, попросив, чтобы его пустили внутрь и позволили передать требования протестующих. Ему разрешили позвонить в звонок и подергать ручку, но дверь оказалась заперта. В то же время Яшин сообщил, что представитель Горбунова сказал ему, что тот находится «на своем огороде».

После этого толпа начала скандировать: «Мы важнее картошки!», «Горбунов, копай сюда».

У здания Мосгоризбиркома уже больше часа продолжается акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Она началась в Новопушкинском сквере, затем продолжилась у мэрии Москвы, а потом переместилась к Мосгоризбиркому.

Протестующие выступают против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие оппозиционные политики сообщили, что избиркомы забраковали часть подписей в их пользу, что может стать причиной отказа в регистрации на выборах.

Около 12.30 мск «РИА Новости» передавало слова Горбунова, который призвал кандидатов в Мосгордуму бороться до конца в рамках правового поля. Сообщалось, что он сказал об этом на брифинге в воскресенье. Где проходил брифинг, в сообщении не уточняется.

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы

Политика
Новости

Полиция насчитала тысячу участников на акции протеста в центре Москвы

Ведомости
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В несанкционированной акции протеста в центре Москвы принимают участие около тысячи человек, сообщил столичный главк МВД. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, отмечается в сообщении.

В центре Москвы 14 июля проходит акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального. Она началась в Новопушкинском сквере, затем ее участники переместились к мэрии Москвы, а потом двинулись к зданию Мосгоризбиркома.

Протестующие требуют проведения честных и конкурентных выборов в Москве. Они выступают против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В мероприятии приняли участие Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие.

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы

Политика
Новости

Соболь призвала участников акции не уходить от здания Мосгоризбиркома

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призвала протестующих, которые пришли с ней к Мосгоризбиркому, не расходиться, пока ее не зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы. Толпа скандирует: «Не уйдем!»

В воскресенье в Москве проходит акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная столичным штабом Алексея Навального. На встречу пришли представители разных оппозиционных сил.

Оппозиционеры выступают против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поздно вечером 13 июля Соболь сообщила, что избирком нашел у нее достаточное для отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.

По ее словам, брак был выявлен при проверке по базам УФМС, которая проводилась в тайне от нее, а также почерковедами. «Просто бумажки, распечатанные на принтере, без объяснения методик оценки, расчетов, образцов почерка», – написала Соболь в Twitter. Она заявила, что объявляет голодовку.

Как прошла акция за допуск независимых кандидатов на выборы

Политика
Новости

Участники акции в поддержку независимых кандидатов двинулись к мэрии Москвы

Ведомости
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Участники несогласованной акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» двинулись к мэрии Москвы, передает корреспондент «Ведомостей». Люди скандируют «Позор Собянину», «Допускай», «Это наш город». К 14.40 мск колонна дошла до мэрии.

Мероприятие началось в 14.00 мск в Новопушкинском сквере. Оппозиция называет его встречей с избирателями. Организатором акции выступил столичный штаб политика Алексея Навального. Протестующие требуют проведения честных и конкурентных выборов в Москве.

На встрече выступили кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков. Затем Яшин предложил пройти в сторону мэрии.

Оппозиционеры протестуют против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поздно вечером 13 июля политики Дмитрий Гудков и Любовь Соболь сообщили, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.

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