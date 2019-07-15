Технологии

Новости

Эмин Агаларов стал новым владельцем журнала «OK!»

Новым владельцем журнала «ОК!» стал бизнесмен Эмин Агаларов, говорится в сообщении принадлежащего предпринимателю медиахолдинга «Жара». В материале отмечается, что сделка состоялась 12 июля и будет финализирована в течение месяца.

Как пояснил бывший акционер журнала Магомед Мусаев, чьи слова приводятся в сообщении, он принял решение о продаже издания еще в августе прошлого года, когда приобрел «ОК!» вместе с российским Forbes у предпринимателя Александра Федотова. «На мой взгляд, Эмин Агаларов – идеальный собственник с точки зрения рынка и перспектив развития журнала. Мы уверены в успешном развитии этого проекта», – пояснил он.

Как пояснил сам Агаларов, формат издания для читателей и условия сотрудничества для рекламодателей останутся прежними. В редакционной политике также не планируется никаких изменений. Главный редактор издания Вадим Верник сохранит свой пост.«Мы считаем «ОК!» сформировавшимся сильным медиаактивом с большим потенциалом роста, особенно в сфере диджитал. Именно на развитии этого направления мы планируем сделать акцент в ближайшей перспективе», – добавил Агаларов.

Федотов приобрел Forbes и «ОК!» вместе с рядом других изданий у Axel Springer в 2015 г. Но в августе 2018 г. был вынужден продать их из-за долгов бизнесмену Магомеду Мусаеву. В конце мая 2019 г. суд признал индивидуального предпринимателя Федотова банкротом по его собственному заявлению. Согласно базе Гагаринского районного суда Москвы, с Федотовым судятся два кредитора – Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. В общей сложности они требуют с бизнесмена и связанных с ним компаний 320 млн руб.