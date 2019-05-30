Суд признал банкротом бывшего владельца российского Forbes
Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes, передает RNS. В отношении предпринимателя будет начата процедура реализации имущества.
Федотов сам обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Общая сумма задолженности бизнесмена перед кредиторами составляет более 600 млн руб., сказала в суде его представитель.
Ранее РБК со ссылкой на данные ЕГРИП сообщал, что Федотов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в феврале 2009 г. С сентября 2017 г. он в статусе ИП управлял ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент» – управляющей компанией АО «АС Рус медиа», издававшей российский Forbes.
Согласно базе Гагаринского районного суда Москвы, с Федотовым судятся два кредитора – Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. В общей сложности они требуют с бизнесмена и связанных с ним компаний 320 млн руб.