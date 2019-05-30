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Суд признал банкротом бывшего владельца российского Forbes

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes, передает RNS. В отношении предпринимателя будет начата процедура реализации имущества.

Федотов сам обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Общая сумма задолженности бизнесмена перед кредиторами составляет более 600 млн руб., сказала в суде его представитель.

Ранее РБК со ссылкой на данные ЕГРИП сообщал, что Федотов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в феврале 2009 г. С сентября 2017 г. он в статусе ИП управлял ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент» – управляющей компанией АО «АС Рус медиа», издававшей российский Forbes.

Согласно базе Гагаринского районного суда Москвы, с Федотовым судятся два кредитора – Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. В общей сложности они требуют с бизнесмена и связанных с ним компаний 320 млн руб.

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«Яндекс» показал Путину устройство для анализа степени усталости водителей

Ведомости
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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта показал президенту Владимиру Путину новую разработку компании — устройство, способное определять уровень усталости водителей. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.

Устройство называется Yandex Signal Q1. Оно представляет собой камеру, которая анализирует уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Размеры Yandex Signal Q1 не превышают габариты смартфона или видеорегистратора, устройство может быть установлено в салоне любого автомобиля, а также автобуса, поезда метро или грузовика. 

Камера в режиме реального времени отслеживает 68 точек на лице водителя и таким образом мониторит направление его взгляда, поворот головы и частоту моргания. Когда алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, устройство подает специальный сигнал. 

До конца года планируется установить такие камеры в 5000 машин, отмечается в сообщении «Яндекса».

В ноябре 2018 г. Аналитический центр при правительстве опубликовал исследование, согласно которому аварийность с участием легковых такси выросла на 35% с 2015 г. При этом половина всех аварий произошла в Центральном федеральном округе. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывали сложившуюся ситуацию с низкими тарифами, которые диктуют агрегаторы, а не сами перевозчики. Из-за этого таксисты работают по 12 часов, чтобы отбить затраты на автомобиль, говорили они.

Например, в июне прошлого года, во время проведения чемпионата мира по футболу, такси компании CheckPoint въехало в группу болельщиков в центре Москвы. В результате пострадали семь человек, в том числе граждане Мексики и Украины. На допросе виновник ДТП объяснил, что на секунду уснул за рулем, перепутал газ с тормозом и выехал на тротуар. Мужчина рассказал, что перед тем, как произошла авария, он работал около 20 часов подряд, перед этим поспав не более 2-3 часов. 

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Финансы
Новости

Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убытка

Ведомости
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Московский индустриальный банк в I квартале 2019 г. получил 66,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 678,5 млн руб. годом ранее, свидетельствует отчетность банка.

Основная причина убытков по итогам квартала – создание резервов под обесценение кредитов в объеме 81,8 млрд руб. против 258,5 млн руб. в I квартале 2018 г.

Задолженность банка перед ЦБ на конец марта составляла 39,9 млрд руб., речь идет о депозитах по ставке 0,5% годовых на срок до марта 2020 г. В I квартале банк признал доход в размере 15,2 млрд руб. от списания обязательств и субординированных займов в связи с объявлением о его санации.

ЦБ 22 января объявил о санации Московского индустриального банка через Фонд консолидации банковского сектора в связи с его неспособностью самостоятельно преодолеть финансовые трудности. На тот момент банк занимал 33-е место в российской банковской системе по размеру активов (320,5 млрд руб.). Разница между активами и пассивами банка на момент принятия решения о санации составляла от 60 до 100 млрд руб.

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Технологии
Новости

Правительство подпишет соглашения с бизнесом о развитии перспективных технологий

Ведомости
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Правительство подпишет соглашения о разработке перспективных технологий с компаниями, обязав их до 2024 г. написать подробные дорожные карты их развития. Об этом заявил на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта вице-премьер Максим Акимов. Компанией – лидером по искусственному интеллекту выбран Сбербанк.

За развитие мобильной связи пятого поколения (5G) будет отвечать консорциум «Ростелекома» и «Ростеха».

«Ростех» также займется развитием квантовых сенсоров, технологией распределенных реестров (блокчейн) и интернетом вещей. «Росатом» будет отвечать за разработку технологий в области квантовых вычислений и новых материалов, а РЖД займется квантовыми коммуникациями.

Компании готовы в течение июня подписать документ, заверил Акимов. Но получение статуса лидера не означает, что компания станет монополистом в выбранной сфере, добавил вице-премьер. Он надеется, что к разработке будут привлекаться другие участники, как это было при подготовке стратегии искусственного интеллекта.

В четверг президент Владимир Путин впервые провел совещание о развитии технологий искусственного интеллекта. На совещании президенту представили разработанную Сбербанком стратегию развития искусственного интеллекта и дорожную карту ее реализации.

На мероприятии выступили представители бизнеса, в том числе «Газпром нефти», «Ростелекома», «Росатома», «Яндекса» и Mail.ru Group.

Новости СМИ2
Политика
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ВЦИОМ по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга доверия Путину

Ведомости
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ВЦИОМ применяет метод открытого вопроса при определении уровня доверия россиян, рассказал руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Респондентов просят назвать четыре-пять политиков, которым они доверяют. Говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, – это большое преувеличение, считает Федоров.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, в котором вопрос будет звучать так: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». По мнению социолога, при таком опросе обычно не бывает серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства.

ВЦИОМ 24 мая опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили, что доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Это самый низкий показатель с января 2006 г. Однако президенту россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому отечественному политику.

Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что их жизнь станет лучше. Позже Федоров на своей странице в Facebook объяснил, что падает частота упоминаний Путина в списке политиков, которым доверяют россияне, но это происходит и с другими политиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМ, и попросил социологов объяснить ситуацию.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Друзь извинился за «свои действия» в программе «Кто хочет стать миллионером?»

Ведомости
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Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь принес извинения за «свои действия» при участии в программе «Кто хочет стать миллионером?», после которого его обвинили в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении на сайте по итогам заседания правления Международной ассоциация клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», – сказал он на заседании.

В феврале Илья Бер, тогда занимавший должность главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?», обвинил Друзя в мошенничестве. Он рассказал, что Друзь попытался подкупить его, предложив передать ему ответы на вопросы, которые попадутся ему, в обмен на треть максимального выигрыша в 3 млн руб. Свои обвинения Бер опубликовал на платформе Livejournal в форме обращения в комиссию по этике и правление МАК. На заседании правление ассоциации подчеркнуло, что изложенная Бером информация «не имеет отношения к деятельности МАК». Также правление выразило сожаление, что действия Бера и Друзя при подготовке и проведении «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК.

Бер назвал извинения Друзя неискренними. «Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», – написал Бер на своей странице в Facebook.

Друзь обвинения Бера отвергал. По его словам, все было «с точностью до наоборот». «Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», – подчеркнул знаток.

«Первый канал» после обвинений Бера отстранил и его, и Друзя от участия в телепрограммах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок. Телеканал аннулировал исход игры с участием Друзя, а также пообещал, что выигрыш не будет выплачен. Выпуск «Кто хочет стать миллионером?» с Друзем вышел в эфир в декабре 2018 г. Он играл вместе еще с одним знатоком, бывшим мэром города Троицка Виктором Сидневым. Они дошли до последнего вопроса, однако не дали на него правильный ответ и ушли с несгораемой суммой в 200 000 руб.

Финансы
Новости

Законопроект о рейтингах для участия банков в госпрограммах направлен в ЦБ

Ведомости
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Законопроект, заменяющий требования к капиталу банков на требования к их рейтингу при допуске к госпрограммам и госзакупкам, направлен на согласование в Центробанк, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время отчета председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.

Он подчеркнул, что на финансовом рынке существуют резервы для развития конкуренции, и пояснил, что после внесения Центробанком корректировок документ будет внесен в Госдуму. Его принятие может решить многие вопросы по допуску небольших финансовых институтов к разным программам, уверен Аксаков.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в конце марта на коллегии Минфина указывала на необходимость повышения конкуренции в банковском секторе, прежде всего в размещении средств бюджета и госкомпаний, в отборе банков для предоставления госгарантий и других сервисов и услуг. Она отмечала, что ЦБ хочет упростить доступ банков к размещению госсредств на своих счетах, оставив основным критерий рейтингования.

Выбор редактора
Политика
Новости

Канцлером Австрии впервые стала женщина

Ведомости
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером страны, передает издание Kronen Zeitung. Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов в сентябре. Бирляйн – первая женщина на посту канцлера Австрии.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии отправил в отставку правительство канцлера Себастьяна Курца. Временно исполняющим обязанности канцлера был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгер.

Ван дер Беллен принял такое решение после того, как австрийский парламент 27 мая вынес Курцу вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В середине мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой была запечатлена беседа Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Запечатленная на видео встреча состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Женщина во время переговоров предложила политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

Сам Штрахе утверждал, что женщина на видеозаписи – это гражданка Латвии, а не России. На фоне скандала он 18 мая подал в отставку с поста вице-канцлера, а Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение.

Финансы
Новости

ЦБ поддержал идею увеличить страховое возмещение по некоторым вкладам до 10 млн рублей

Ведомости
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Банк России поддержал предложение депутатов увеличить страховое возмещение вкладов с 1,4 млн до 10 млн руб. для отдельных категорий граждан, рассказала глава ведомства Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По ее словам, повышенный лимит страхования может быть применен в ситуациях, когда граждане получили наследство, страховые или социальные выплаты, а также выплаты по решению суда, средства от продажи недвижимости. Если у банка отзывается лицензия, а у человека на счету в этом банке оказалась большая сумма, то он не успевает ею воспользоваться, заявила Набиуллина. «Этот вопрос много раз ставился в ходе наших обсуждений по изменению системы страхования вкладов», – добавила она.

Ранее повысить страховое возмещение предлагало и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Совместно с ЦБ они подготовили законопроект, увеличивающий сумму страхового возмещения по вкладам граждан в отдельных случаях.

По данным Банка России, которые привела Набиуллина, 99,5% счетов вкладчиков полностью покрываются страховой защитой в рамках системы страхования вкладов в размере 1,4 млн руб. Но по объему это только 57,4% вкладов.

В декабре 2003 г. был принят закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», который защищает права и законные интересы вкладчиков рухнувших банков. По нему все банки, привлекающие вклады физлиц, обязаны вступить в систему страхования вкладов. По данным сайта АСВ, по состоянию на 20 мая в системе страхования участвуют 746 кредитных организаций. В случае краха банка государство компенсирует вкладчикам 100% суммы всех его вкладов, включая проценты, но не более 1,4 млн руб. Если сбережения превышают эту сумму, вкладчик претендует на возмещение из конкурсной массы.

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Политика
Новости

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Ведомости
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Решение было озвучено во время заседания парламента, которое транслировалось на сайте Госдумы.

Закон предусматривает, что пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью теперь грозит срок от трех до семи лет лишения свободы (ранее предусматривалось лишение свободы на срок до четырех лет). При этом в случае гибели человека в ДТП водителю теперь грозит срок от пяти до 12 лет (до принятия поправок закон предусматривал сроки от двух до семи лет). Также закон вводит наказание сроком от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (ранее максимальное наказание составляло девять лет).

Один из авторов документа – председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что разработанные поправки по сути приравнивают ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство.

Ранее МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения.

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Политика
Новости

«Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота

Ведомости
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Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.

Статья, по которой обвиняется Удот, является статьей небольшой тяжести, и ранее не судимое лицо не может быть по ней приговорено к лишению свободы. По таким делам домашний арест может применяться только в исключительных обстоятельствах и избрание такой меры пресечения в отношении Удота не имеет оснований, считают правозащитники.

Политическим мотивом преследования Удота, по мнению «Мемориала», является желание властей помешать деятельности «Голоса» перед региональными и местными выборами 2019 г.

Уголовное дело против Удота было заведено в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Он отказался общаться с журналистами телеканала в аэропорту «Шереметьево» и просил их не снимать. Когда они продолжили настаивать, Удот заявил, что «их всех переубивает». Активиста задержали в мае 2019 г., он сам пришел в полицию после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию. Химкинский городской суд Московской области 22 мая отправил его под домашний арест.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» заплатит до 4,6 млрд рублей за техобслуживание SSJ100

Ведомости
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«Аэрофлот» объявил конкурс на услуги технического обслуживания принадлежащих ему самолетов Sukhoi Superjet 100, свидетельствуют данные базы «СПАРК-маркетинг». Максимальная сумма, которую авиакомпания готова за них заплатить, – 4,6 млрд руб.

Согласно материалам конкурса, речь идет о базовом техническом обслуживании лайнеров, которое включает в себя ремонт поврежденных конструкций, устранение отложенных дефектов, замену компонентов с истекшим сроком службы, двигателей, вспомогательных силовых установок, а также мойку и покраску самолетов.

Ранее в мае «Аэрофлот» признал несостоявшимся конкурс на доступ полузапчастей SSJ100. Заявки тогда подали производитель лайнеров АО «Гражданские самолеты Сухого» и его «дочка» – ООО «Рапарт сервисез». Обе заявки были отклонены, поскольку компании превысили максимальную стоимость закупки ($124 млн).

Сейчас у «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ100 (до трагедии в «Шереметьево» 5 мая было 50), в 2019–2025 гг. авиакомпания планирует приобрести еще 100 таких лайнеров.

Вечером 5 мая SSJ100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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