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Mail.Ru назвала преждевременным объявление о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

«Яндекс.Такси» и группа компаний «Везет» должны получить письменное разрешение Mail.Ru Group на выкуп активов, но пока не сделали этого, сообщила «Ведомостям» пресс-служба Mail.Ru Group. У Mail.Ru Group есть право вето на отчуждение ключевых активов группы «Везет» по условиям предоставления последней конвертируемого займа в июне 2018 г. В Mail.Ru Group подчеркнули, что считают выпущенный анонс о сделке «преждевременным».

Пресс-служба группы компаний «Везет» в свою очередь заявила, что не нарушает условий предоставления займа этой сделкой. «Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с MRG», — подчеркнула группа. TJ со ссылкой на пресс-службу «Везет» поясняет, что инвестиции от Mail.Ru Group изначально были возвратными. «Они выдали группе компаний займ с правом его конвертации в акции, которым решили не пользоваться. Выданный займ будет возвращен на взаимовыгодных условиях», — заключил собеседник издания. «Ведомости» запросили комментарий «Яндекса».

Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщила, что сервис заказа такси «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров своего конкурента — «Везет». Согласно договоренностям, акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн в случае достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрыть сделку стороны планируют до конца года. Ее сумма не раскрывается, но в течение трех лет «Яндекс.Такси» вложит около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах. Сделку еще не одобрила Федеральная антимонопольная служба.

ГК «Везет» — один из крупнейших агрегаторов для заказа такси, работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа была создана в мае 2017 г. после объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»). В июне 2018 г. группа получила конвертированный займ от Mail.Ru Group, сумма займа не раскрывалась. К началу 2017 г. сервис занимал 12,3% рынка всех такси-перевозок в России — это больше, чем у «Яндекс.Такси» и Uber, которые на тот момент вместе занимали 10,4%.