Технологии

Новости

Facebook по требованию Роскомнадзора удалил картинку со свастикой на гербе России

Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на гербе России. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора, потребовавшего ранее от соцсети ограничить доступ к странице с этой картинкой.

«После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России», – уточнили в ведомстве. С соответствующим требованием в Роскомнадзор 15 июля обратилась российская Генпрокуратура. После этого страница Facebook была включена в единый реестр запрещенной информации, но пока без ограничения доступа к соцсети.

Ранее Роскомнадзор по просьбе Генпрокуратуры обратился также к руководству Instagram с требованием удалить другую картинку, оскорбляющую российские государственные символы. В пресс-службе ведомства уточняли, что картинка содержит изображение «непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации». Ведомство направило соцсети уведомление о внесении страницы Instagram в единый реестр запрещенной информации.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, устанавливающий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто размещает подобную информацию, Роскомнадзор дает сутки на ее удаление. В случае отказа выполнить требования ведомство может заблокировать ресурсы, нарушающие закон.