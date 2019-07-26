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Интернет-омбудсмен раскритиковал законопроект о значимых информресурсах

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опасается, что закон об ограничении доли участия иностранного капитала 20% в информационно значимых интернет-ресурсах ухудшит финансовое положение отечественных компаний. Об этом он сказал «Интерфаксу».

По мнению Мариничева, введение подобных ограничений негативно скажется на инвестициях в отечественную IT-отрасль, тогда как главной задачей должно быть ее развитие. «Это повлияет таким образом, что вообще иностранных инвестиций не будет в IT-отрасли России, в принципе, да их и уже нет», – сказал омбудсмен. Никому не интересно инвестировать в сервисы, которые априори не смогут стать мировыми гигантами, пояснил он.

Фактически этот закон будет стимулировать миграцию специалистов, ухудшать конкурентное положение отечественных IT-компаний в мире и приводить к деградации российских информационных сервисов, продолжил Мариничев. «Это все от абсолютного непонимания, как работает и устроена передача информации», – добавил он.

Ранее 26 июля депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний предлагается ограничить 20% долей или акций.

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В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском

Ведомости
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В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Сейчас в штабе никого нет, рассказал Яшин «МБХ медиа».

Полицейские 26 июля также пришли с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса и в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 24 июля обыски проходили у директора ФБК Ивана Жданова и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Нескольких незарегистрованных кандидатов в Мосгордуму вызвали на допрос.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). 27 июля в Москве пройдет несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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Новости

Владельцы «Ядрово» предупредили о возможных выбросах газа на свалке

Ведомости
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Компания, эксплуатирующая мусорный полигон «Ядрово», предупредила о возможных выбросах газа в атмосферу или даже «взрыве газа и пожаре на полигоне». Как пояснили «Коммерсанту» владельцы компании, это может произойти из-за эксплуатации оборудования по сжиганию газа сотрудниками Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы, у которых нет необходимой квалификации.

Накануне Волоколамский городской суд передал аварийной службе арестованное имущество полигона на срок предварительного следствия. В частности, под арест попали уплотнитель для мусора, мини-завод по сжиганию газа, система для сбора фильтрата, весы для взвешивания мусоровозов и система видеонаблюдения.

В отношении ООО «Ядрово» в июне было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Сотрудники компании считают, что судебный процесс сопровождается грубыми нарушениями законодательства.

Владельцы полигона утверждают, что только сотрудники ООО «Ядрово» прошли все этапы обучения работы с заводом по сжиганию газа и знакомы с технологией дегазации. Эксплуатация мощностей без необходимой квалификации, по их мнению, может привести к серьезным последствиям.

По словам подмосковных чиновников, у аварийной службы, которой было передано оборудование, имеются необходимые лицензии на обращение с отходами, пишет «Коммерсантъ».

Весной прошлого года жители Волоколамского района Подмосковья начали жаловаться на неприятный запах с местного мусорного полигона «Ядрово». В больницах оказались около 50 детей с жалобами на плохое самочувствие, однако врачи не нашли у них признаков отравления газом со свалки. В городе проходили многочисленные митинги с требованием закрыть полигон. Однако власти закрыли только часть полигона, где случился выброс свалочного газа.

10 крупнейших свалок Подмосковья

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Политика
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МИД России прокомментировал розыск Австрией подозреваемого в шпионаже россиянина

Ведомости
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Россия и Австрия не ведут серьезного разговора по существу в связи с розыском подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, «шпионский скандал» исчерпан, сообщили «Интерфаксу» в российском МИДе.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике», – заявило министерство.

Зайцева подозревают в ведении разведывательной деятельности в ущерб Австрии и разглашении военной тайны. По версии следствия, он передал отставному австрийскому полковнику почти 30 000 евро наличными за выдачу гостайны.

О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, заподозренного в шпионаже в пользу России, сообщалось в ноябре 2018 г. Kronen Zeitung писала, что он каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения.

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Политика
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К родителям Янкаускаса пришли с обыском

Ведомости
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Полицейские пришли с обыском к родителям муниципального депутата, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщил он на своей странице в Twitter. Янкаускас уточнил, что не живет в этой квартире.

Мать Янкаускаса сообщила Дождю, что заперлась изнутри и ждет адвоката. По ее словам, 77-летний отец политика находится в подъезде с силовиками, они ему угрожают и выламывают руки. К ним выехала адвокат от проекта «ОВД-инфо» Вера Гончарова.

Вечером 24 июля с обысками пришли к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданова, Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Елену Русакову и Янкаускаса также вызвали на допрос.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. 27 июля в Москве пройдет несогласованная акция протеста в поддержку оппозиционеров.

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Политика
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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи

Ведомости
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В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские. Об этом написал в своем Twitter директор ФБК Иван Жданов.

Позже Жданов уточнил, что в офисе ФБК начался обыск. Согласно постановлению об обыске, которое зачитал сотрудникам фонда представитель правоохранительных органов, визит следователей и полиции связан с уголовным делом по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). О возбуждении дела СКР сообщил 24 июля. Ведомство уточняло, что поводом для него стал митинг около здания Мосгоризбиркома, прошедший 14 июля.

Одновременно полицейские пришли с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса. Сам депутат, которому ранее отказали в регистрации кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму, заявил, что не проживает по этому адресу уже несколько лет. Он связал происходящее с подготовкой протестной акции против отказа в допуске независимых кандидатов к предстоящим выборам.

Вечером 24 июля с обысками также пришли к директору ФБК Жданову, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, а также муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданова, Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Елену Русакову и Янкаускаса также вызвали на допрос. Самого Навального суд ранее отправил под арест на 30 суток за призывы к участию в протестной акции у здания московской мэрии 27 июля.

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Политика
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На митинге 27 июля в Москве будут искать уклонистов

Ведомости
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Уклоняющихся от военной службы будут искать на несогласованном митинге 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Анализ проведенных в Москве массовых публичных акций показал, что среди их участников много лиц, уклоняющихся от военной службы, рассказали в департаменте. Для их выявления с целью последующего призыва в городе будут задействованы специальные группы.

У задержанных на акции молодых людей будут проверять законность получения ими военных билетов, сказал «Интерфаксу» источник, близкий к столичному военкомату. По его словам, возможны отмены решения о предоставлении отсрочки. О несовершеннолетних информация будет вноситься в личные дела, «в том числе возможны варианты службы с более суровыми климатическими условиями», добавил собеседник агентства.

В Москве 20 июля прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный призвал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля. За это суд 24 июля арестовал его на 30 суток.

Политика
Новости

Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы. Такое решение было принято на заседании 26 июля, трансляцию с которого юрист Фонда борьбы с коррупцией вела на своей странице в Twitter.

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь осталась недовольна этим решением и собиралась провести ночь в здании Мосгоризбиркома. Около полуночи охрана вынесла ее из здания вместе с диваном, на котором она сидела.

После этого Соболь задержали сотрудники правоохранительных органов, ее доставили в ОВД «Тверское», где вручили повестку с вызовом на допрос в Следственный комитет и отпустили.

Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей. Оппозиция уверена, что подписи забраковали намеренно. Из-за этого независимые кандидаты 14 июля провели несанкционированную акцию у здания Мосгоризбиркома. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Соболь в знак протеста с 14 июля держит голодовку.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

Авто
Новости

Дерипаска оценил значение «Газели» для российской экономики

Ведомости
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Автомобилю «Газель» исполнилось 25 лет, сообщил в Instagram бизнесмен Олег Дерипаска. Он отметил, что считает юбилей «Газели» своим личным праздником.

«Газель» – практичный недорогой грузовичок, который в 1990-е гг. вытащил на себе российскую экономику, написал Дерипаска. По его словам, этот автомобиль стал незаменимым помощником малого и среднего бизнеса. За последние 20 лет «Газель» стала более удобной, безопасной, эргономичной, в нее было внесено 200 конструкторских и технологических изменений, отметил предприниматель.

«Газель» – малотоннажный грузовой автомобиль, который производится на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ, входит в холдинг «Русские машины» Дерипаски) с июля 1994 г. В августе 2005 г. была произведена миллионная «Газель».

Сейчас группа ГАЗ производит автобусы, легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также собирает легковые автомобили по заказам Daimler и Volkswagen.

«Полуторка» из далекого будущего. Победители конкурса, посвященного будущему автомобилей «Газель» и «Соболь»

Политика
Новости

ООН предупредила об угрозе таяния ледников из-за аномальной жары в Европе

Ведомости
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Горячий воздух из Европы, где на этой неделе установилась аномальная жара, похоже, двинется в сторону Гренландии и может спровоцировать рекордное таяние второго по размеру в мире ледяного щита. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Организацию Объединенных Наций (ООН).

Температура воздуха в европейских странах в последние дни не просто поднялась до рекордной отметки, но превзошла предыдущий рекорд на 2–4 градуса. Представитель Всемирной метеорологической организации ООН Клэр Нуллис назвала это явление абсолютно невероятным.

Согласно прогнозам, горячий воздух, который пришел в Европу из Северной Африки, теперь двинется к Гренландии, сказала Нуллис. «Это приведет к повышению температуры там и, как следствие, к усиленному таянию Гренландского ледяного щита, – пояснила она. – Мы пока не знаем, превзойдет ли это показатели 2012 г., вполне возможно».

Гренландский ледяной щит – одна из ключевых частей глобальной климатической системы. Его таяние приведет к повышению уровня моря и нестабильности погоды.

Температура в Гренландии в этом году не отклонялась от нормы вплоть до июня, но в последние недели лед начал быстро таять, сказала Нуллис, ссылаясь на данные датского климатолога. За июль ледяной щит в результате поверхностного таяния сократился на 160 млрд т льда, что эквивалентно 64 млн олимпийских бассейнов.

Теплый воздух также ускорил таяние льдов в Арктике, добавила представитель ООН. Нуллис подчеркнула, что все более частые и сильные периоды жары вызваны антропогенным изменением климата.

В Европе стоит аномальная жара

Экономика
Новости

Рост ВВП США замедлился во II квартале

Ведомости
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Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономической активности в США, выросли на 4,3% в годовом выражении. Это самый высокий показатель с IV квартала 2017 г. Такой рост потребительских расходов помог компенсировать снижение экспорта на 5,2%.

Государственные расходы во II квартале выросли на 5%, обеспечив максимальный импульс экономическому росту за последние десять лет. Общий объем инвестиций снизился на 5,5%.

В июле продолжительность экономического роста США достигла 121 месяца (более 10 лет). Это самый долгий период беспрерывного роста американского ВВП с тех пор, как стали вести наблюдения в 1854 г.

Финансы
Новости

Совет директоров ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

Ведомости
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Заместитель директора департамента страхового рынка Центробанка Светлана Никитина станет финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, говорится в сообщении Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

Кандидатуру Никитиной вынес на рассмотрение совета директоров ЦБ главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин. «Считаю, что деловые, профессиональные качества, а также имеющийся опыт работы в сфере регулирования и контроля на финансовом рынке будут успешно применены на новой должности», – отметил он.

В ЦБ поддержали ее кандидатуру. Никитина приступит к новым обязанностям 19 августа. Она будет уполномоченным не только в сфере страхования, но и в сфере микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций. Это подтвердила пресс-служба регулятора.

Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» вступил в силу осенью прошлого года. Помимо главного омбудсмена назначаются уполномоченные в различных сферах – например, страховым омбудсменом ранее стал член центрального штаба ОНФ Виктор Климов. Главный финуполномоченный – Воронин.

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