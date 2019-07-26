Технологии

Новости

Интернет-омбудсмен раскритиковал законопроект о значимых информресурсах

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опасается, что закон об ограничении доли участия иностранного капитала 20% в информационно значимых интернет-ресурсах ухудшит финансовое положение отечественных компаний. Об этом он сказал «Интерфаксу».

По мнению Мариничева, введение подобных ограничений негативно скажется на инвестициях в отечественную IT-отрасль, тогда как главной задачей должно быть ее развитие. «Это повлияет таким образом, что вообще иностранных инвестиций не будет в IT-отрасли России, в принципе, да их и уже нет», – сказал омбудсмен. Никому не интересно инвестировать в сервисы, которые априори не смогут стать мировыми гигантами, пояснил он.

Фактически этот закон будет стимулировать миграцию специалистов, ухудшать конкурентное положение отечественных IT-компаний в мире и приводить к деградации российских информационных сервисов, продолжил Мариничев. «Это все от абсолютного непонимания, как работает и устроена передача информации», – добавил он.

Ранее 26 июля депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний предлагается ограничить 20% долей или акций.