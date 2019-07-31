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Минсвязи не видит возможности для предустановки отечественных мобильных приложений

Игроки рынка не согласны ни с одним обсуждаемым законопроектом о введении обязательной предустановки приложений от отечественных разработчиков на продаваемые в России смартфоны, сообщил заместитель министра связи Михаил Мамонов.

По его словам, в среду, 31 июля, министерство обсудило с представителями компаний – производителей техники и разработчиками разные варианты подхода к этой проблеме на совещании в Аналитическом центре при правительстве России. «Обсуждение вновь показало, что мы не можем найти работающий механизм для таких обязательных предустановок – возникает множество технических, юридических вопросов, ответов на которые нет», – заявил замминистра. Но от идеи разработки мер по поддержке отечественных разработчиков мобильных приложений Минсвязи не отказывается и продолжит искать эффективные подходы к этому вопросу, подчеркнул Мамонов.

Законопроект о предустановке приложений разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Служба предложила обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков, например карты от «Яндекса», приложение социальной сети «В контакте», антивирусное ПО от «Лаборатории Касперского». Это радикально изменит рынок мобильных приложений: ряд отечественных разработчиков получат автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России.

Сначала сотрудники Минсвязи скептично оценили подход ФАС. В июне министерство внезапно согласовало со службой собственный вариант поправок, во многом повторяющий проект ФАС, но через несколько дней назвало это согласование технической ошибкой.