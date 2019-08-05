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Schneider Electric поучаствует в создании крупнейшего дата-центра в России

Schneider Electric поучаствует в создании «Истрадиджитал» – технопарка с крупнейшим в России дата-центром. Стороны подписали соглашение о намерении сотрудничать, рассказал представитель Schneider Electric и подтвердил создатель проекта – девелопер Владимир Мазур. Это не коммерчески обязывающее соглашение, уточнил Мазур.

Schneider Electric внедряет технические решения в области управления электроэнергией и автоматизацией, проектирует и строит дата-центры. Совместно партнеры будут выбирать инженерно-технические решения и заниматься маркетингом проекта, сообщил представитель Schneider Electric. Реализовывать выбранные решения стороны будут по отдельным коммерческим договорам.

«Истрадиджитал» предполагает строительство дата-центра на 40 000 серверных стоек в Подмосковье. В проект должны также войти образовательный центр, научно-исследовательские лаборатории, рыбное хозяйство и другие объекты на территории 620 000 кв. м. Весь проект Мазур оценивал в 132 млрд руб. Первая очередь дата-центра примерно на 10 000 стоек должна быть запущена до конца 2021 г., говорилось в презентации проекта. Представители Минкомсвязи и Минэкономразвития в мае сообщали, что знакомы с проектом.

В 2018 г. выручка российских коммерческих дата-центров увеличилась на 29% и достигла 28,5 млрд руб., ранее сообщил ведущий консультант агентства iKS-Consulting Станислав Мирин. По его словам, облачный сегмент услуг дата-центров рос заметно быстрее – на 47%. Прирост числа серверных стоек на российском рынке он не раскрыл. В предыдущие годы рынок центров обработки данных рос похожими темпами: в 2017 г. он составил 21,9 млрд руб., превысив уровень 2016 г. на 26,9%.