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«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science

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«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде. Стартап профинансировали также фонд TMT Investments, который стал лид-инвестором, Digital Horizon и Phystech Ventures.

Сумма инвестиций составила $6 млн. TMT Investments и Digital Horizon вложили по $2 млн, остальные участники раунда не стали раскрывать размер финансирования. Оценку MEL Science по итогам раунда стороны также не называют. Эти средства пойдут на внедрение продуктов MEL Science в школьные образовательные программы, сообщил Inc.Russia представитель компании.

«Яндекс» объяснил изданию участие в сделке возможной интеграцией стартапа с сервисом «Яндекс.Учебник», который помогает школьникам учить русский язык и математику. Руководитель пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский назвал инвестицию логичным шагом в сторону развития продуктов компании для образовательных учреждений. «Мы видим возможную синергию MEL Science и «Яндекс.Учебника», – отметил он.

MEL Science, запущенный в 2015 г., помогает изучать химию с помощью практических опытов и технологий виртуальной реальности. Офисы компании находятся в Лондоне и Санкт-Петербурге. Главный ее продукт – MEL Chemistry – подписка на наборы для химических опытов. В России она стоит 1890 руб. в месяц. VR-уроки MEL Chemistry – часть научно-исследовательского проекта Технологического института Нью-Джерси, отмечает Inc.Russia. Цель проекта в том, чтобы оценить эффективность обучения в VR-среде в системе школьного образования.

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Стиль жизни
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Композитор Сергей Березин умер в возрасте 81 года

Ведомости
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Композитор Сергей Березин, автор песен «Снег кружится» и «На дальней станции сойду», умер в возрасте 81 года, сообщила в Instagram поэтесса Лариса Рубальская.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя"», — написала Рубальская.

Березин родился 31 октября 1937 г. Советский и российский композитор, певец, с 1988 г. — Заслуженный артист РСФСР, с 2001 г. — Народный артист РФ, художественный руководитель и основатель вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Березин является автором песен «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу». Композитор активно сотрудничал с Рубальской и написал несколько десятков песен на слова ее стихов.

Его композиции исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, Александр Серов и другие артисты.

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Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до девяти

Ведомости
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Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае возросло до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на данные горячей линии Ачинской центральной районной больницы. «Состояние средней тяжести, получил травму от взрывной волны. Мужчина — пожарный», — рассказал сотрудник больницы. Среди пострадавших четверо военных.

Взрывы на военном складе с боеприпасами в селе Каменка начались приблизительно в 13.00 мск. В результате на месте происшествия начался пожар. Территория воинской части оцеплена, дорога, ведущая к ней, перекрыта. Днем жителей эвакуировали 4 600 человек из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря «Сокол». Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, запланирована эвакуация 16 500 человек. Ранее сообщалось о необходимости эвакуировать 11 000 жителей.  На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС, подготовлены три пункта временного размещения жителей.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о возможности увеличения зоны поражения от взрывов. По его словам, врачи Красноярска мобилизованы для помощи пострадавшим при взрывах. Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места происшествия. РЖД из-за взрывов ограничила движение поездов в Красноярском крае. Ачинский глиноземный комбинат «Русала» принял решение о полной остановке работ и эвакуации. Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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Бизнес
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Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с июня

Ведомости
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,3% до $59,85 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз нефть этого сорта стоила дешевле в $60 за баррель 18 июня.

Партнер Again Capital LLC Джон Килдафф в разговоре с Bloomberg связал снижение цен на нефть с торговой войной США и Китая. «Нефть принимает удар с эскалацией торговой войны и падением курса юаня», – добавил он.

Ранее Трамп объявил, что США введут осенью 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. До этого Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

5 августа Народный банк Китая установил обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня. Трамп обвинил Китай в «валютной манипуляции» и назвал действия китайского руководства серьезным нарушением. При этом китайский регулятор утверждал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах.

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Политика
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В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов

Ведомости
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На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов на военном складе в селе Каменка, передает «Интерфакс». «Ведется эвакуация населения Каменки и близлежащих деревень. Для помощи населению мобилизован весь автотранспорт администрации Ачинского района. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и служба скорой помощи», – рассказали в пресс-службе администрации.

Как уточнили в пресс-службе, также эвакуируют жителей домов на 50 улицах города Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад).

Взрывы на складе с боеприпасами начались приблизительно в 13.00 мск. В результате взрывов на месте ЧП возник пожар. Территория воинской части сейчас оцеплена, дорога, ведущая к ней, перекрыта. Ранее власти Ачинска попросили жителей города подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, ранее утверждали в ведомстве. По данным властей, в результате ЧП пострадали восемь человек, сейчас их жизни ничего не угрожает. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил ранее о четырех без вести пропавших военнослужащих.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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«Интерфакс»: Минобороны планировало закрыть горящий под Ачинском арсенал

Ведомости
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Склад в Ачинском районе Красноярского края, на котором ранее сегодня начался пожар, планировали закрыть до 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны. Собеседник агентства уточнил, что этот склад является одним из старейших в системе вооруженных сил.

Пожар на красноярском военном складе с боеприпасами начался примерно в 13.00 мск после серии взрывов. На месте ЧП возник пожар. Территория воинской части была оцеплена. Глава региона Александр Усс сообщил, что в результате инцидента пострадали «не более восьми человек», их жизни ничто не угрожает. В то же время он не исключил, что возможно разрастание пожара на военном складе.

Власти Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад) призвали жителей города подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, уточнили в ведомстве. В свою очередь Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места инцидента. РЖД ограничила движение поездов в Красноярском крае.

Согласно открытым данным, арсенал под Ачинском обслуживают подразделения Ракетных войск и артиллерии.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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Финансы
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Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля

Ведомости
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Евро значительно подорожал на Московской бирже к вечеру понедельника. К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.

Доллар на Московской бирже, наоборот, дешевеет: к 19.48 мск он потерял 13 коп. и стоил 65,14 руб.

Российский рынок зеркалит глобальный, указывает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: евро к доллару за день подорожал с $1,112 до с $1,118. Инвесторы начали возвращаться в евро из-за новой порции негативной макроэкономической статистики по США, опубликованной в понедельник, считает Евдокимова. По данным американского института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вопреки прогнозам опустился с 55,1% до 53,7%, а это указывает на возрастающие риски замедления экономики США и, как следствие, увеличивает вероятность того, что ФРС США будет более агрессивно снижать процентную ставку, говорит Евдокимова.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» покинул замгендиректора по работе с клиентами

Ведомости
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Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман уволился после более чем десяти лет работы в авиакомпании, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее источник в авиакомпании рассказал «Интерфаксу», что Зингман ушел 2 августа. Он решил сменить сферу деятельности, добавил источник. Чем именно теперь займется топ-менеджер, он не уточнил. По словам источника «РИА Новости» в компании, в «Аэрофлоте» с уважением отнеслись к решению Зингмана.

Зингман пришел в «Аэрофлот» из АФК «Система» в 2009 г. В «Системе» он руководил департаментом по связям с госорганами.

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Политика
Новости

Зеленский сменил командующего Объединенных сил в Донбассе

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами в Донбассе, передает УНИАН. Занимавший эту должность Александр Сирский уволен, на его место назначен Владимир Кравченко.

Кравченко с 2017 г. занимал должность замначальника штаба оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Сырский возглавил Объединенные силы 6 мая этого года. Указ о его назначении подписал занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко. Ранее Сырский возглавлял штаб антитеррористической операции, которую власти Украины проводили на юго-востоке страны с 2014 г.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса, в частности самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне российский лидер распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня.

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Политика
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Трамп приказал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп поручил минюсту страны подготовить меры по введению смертной казни за массовые убийства и другие тяжкие преступления, совершенные на почве ненависти, сообщает CNN. Об этом Трамп заявил в телевизионном обращении к нации после того, как за выходные в США в результате двух массовых расстрелов погибли 30 человек, десятки получили ранения.

Американский лидер подчеркнул, что высшая мера наказания за подобные преступления должна приводиться в исполнение «быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек». Трамп призвал также реформировать законы, затрагивающие вопросы психического здоровья. По его словам, властям необходимо «лучше обнаруживать психически неуравновешенных лиц», способных на насилие, а также гарантировать, что они не только получают необходимое лечение, но и «подвергаются лишению свободы, когда это необходимо».

Массовая стрельба произошла 3 и 4 августа. Сначала 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой, в результате погиб 21 человек. Стрелок был задержан, он обвиняется в терроризме и подозревается в расовой ненависти. Затем еще девять человек были убиты в результате стрельбы у бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиция застрелила нападавшего, им оказался 24-летний местный житель. Мотивы второго стрелка пока не установлены. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.

Президент России Владимир Путин направил Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Сам Трамп заявил, что массовый расстрел людей в Огайо и Техасе – это атака на всю страну. Он назвал происшедшее преступлением против всего человечества.

Политика
Новости

Красноярский губернатор не исключил увеличения зоны поражения от взрывов под Ачинском

Ведомости
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Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил увеличения зоны поражения от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском, передает «Интерфакс». По словам Усса, врачи Красноярска мобилизованы для помощи пострадавшим при взрывах. При необходимости они готовы выехать к месту ЧП, добавил губернатор.

Усс отказался назвать точное число пострадавших. «Сейчас не хочу говорить точную цифру. Речь идет предварительно о 5–8 человеках, никакой угрозы жизни для них не представляется», – отметил он. По его словам, первоначальной задачей является эвакуация населения из близлежащих поселков в зоны безопасности. «По большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится», – сказал он.

Взрывы на складе боеприпасов продолжаются, передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. «Сейчас продолжаются взрывы, сильный грохот слышен и в самом Ачинске, и в пригородах, виден столб дыма. Начался небольшой дождь, но он черного цвета», – рассказал один из очевидцев.

В свою очередь Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места ЧП, передает «РИА Новости». РЖД из-за ЧП ограничила движение поездов в Красноярском крае.

Взрывы на военном складе с боеприпасами начались приблизительно в 13.00 мск. В результате взрывов на месте ЧП возник пожар. Территория воинской части оцеплена. Ранее власти Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад) уже обратились к жителям города с просьбой подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, уточнили в ведомстве.

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Политика
Новости

СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства. Им стал Сергей Фомин. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

В своем сообщении СКР ссылается на «данные открытых источников», по которым Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Помимо Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано еще девять человек. В их числе несколько граждан, которые сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Помимо них были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Пресненский районный суд на прошлой неделе отправил шестерых из них под арест до конца сентября, еще троим аналогичная мера пресечения была избрана сегодня, 5 августа.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. Следственный комитет через три дня возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, заявив о не менее чем 10 фигурантах этого дела.

Протесты на Бульварном кольце 3 августа. Фоторепортаж

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