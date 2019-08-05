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«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science

«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде. Стартап профинансировали также фонд TMT Investments, который стал лид-инвестором, Digital Horizon и Phystech Ventures.

Сумма инвестиций составила $6 млн. TMT Investments и Digital Horizon вложили по $2 млн, остальные участники раунда не стали раскрывать размер финансирования. Оценку MEL Science по итогам раунда стороны также не называют. Эти средства пойдут на внедрение продуктов MEL Science в школьные образовательные программы, сообщил Inc.Russia представитель компании.

«Яндекс» объяснил изданию участие в сделке возможной интеграцией стартапа с сервисом «Яндекс.Учебник», который помогает школьникам учить русский язык и математику. Руководитель пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский назвал инвестицию логичным шагом в сторону развития продуктов компании для образовательных учреждений. «Мы видим возможную синергию MEL Science и «Яндекс.Учебника», – отметил он.

MEL Science, запущенный в 2015 г., помогает изучать химию с помощью практических опытов и технологий виртуальной реальности. Офисы компании находятся в Лондоне и Санкт-Петербурге. Главный ее продукт – MEL Chemistry – подписка на наборы для химических опытов. В России она стоит 1890 руб. в месяц. VR-уроки MEL Chemistry – часть научно-исследовательского проекта Технологического института Нью-Джерси, отмечает Inc.Russia. Цель проекта в том, чтобы оценить эффективность обучения в VR-среде в системе школьного образования.