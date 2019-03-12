Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Яндекс ответит всем

«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Поисковик хочет, чтобы пользователи не переходили по ссылкам, а сразу видели ответы экспертов

Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика. Сделка закрыта, «Яндекс» полностью выкупил кипрскую Znanie Company, которая владеет TheQuestion, уточнил он. Основатель TheQuestion Тоня Самсонова подтвердила «Ведомостям» информацию о сделке. Детали сделки стороны не раскрывают.

В будущем TheQuestion будет интегрирован в сервис поисковика «Яндекс.Знатоки». Поисковик рассчитывает, что благодаря TheQuestion количество ответов экспертов на вопросы пользователей «Яндекса» значительно вырастет: за четыре года работы TheQuestion люди написали ответы на 700 000 вопросов.

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Комментарии
komandir
18:56 12.03.2019
В некоторых изданиях пользователи пишут что могли сами задавать вопросы и сами же писать ответы:))А под будущую продажу можно любую динамику сделать. Плохо что яндекс убивает сайты. Это будет удар по другим сайтам как в прямую - сокращение переходов на сайты, так и косвенно удар по всем за счет снижения доходов. Он оттянет контекст на себя и еще больше снизит стоимость клика. То есть сайты партнеры рся получат крохи. Яндекс откровенно начал строить суверенный интернет. Года через рунет будет состоять только из одного яндекса.
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