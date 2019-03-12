«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Поисковик хочет, чтобы пользователи не переходили по ссылкам, а сразу видели ответы экспертов

Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Яндекс ответит всем

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Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion Максим Стулов / Ведомости

Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика. Сделка закрыта, «Яндекс» полностью выкупил кипрскую Znanie Company, которая владеет TheQuestion, уточнил он. Основатель TheQuestion Тоня Самсонова подтвердила «Ведомостям» информацию о сделке. Детали сделки стороны не раскрывают.

В будущем TheQuestion будет интегрирован в сервис поисковика «Яндекс.Знатоки». Поисковик рассчитывает, что благодаря TheQuestion количество ответов экспертов на вопросы пользователей «Яндекса» значительно вырастет: за четыре года работы TheQuestion люди написали ответы на 700 000 вопросов.