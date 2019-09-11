Под 5G могут отдать частоты операторов фиксированной связи из популярного диапазона
Частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, принадлежащие операторам фиксированной связи, могут быть переданы под развитие стандарта 5G. Об этом сообщил журналистам министр связи и цифрового развития Константин Носков, передает «Интерфакс». Он добавил, что готов поставить этот вопрос на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам.
Разговор был о том, есть ли другие пользователи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц и будут ли они использоваться для 5G, пояснил «Ведомостям» представитель Минкомсвязи: таких пользователей много – например, небольшие ресурсы есть у операторов фиксированной связи. Их частоты нужно будет перераспределить, но, по его словам, этот вопрос вряд ли решится в 2019 г. Конкретные частоты и операторы, которых может коснуться это перераспределение, пока не обсуждались, добавил он.
Диапазон 3,4–3,8 ГГц – один из самых популярных для 5G в мире. В апреле вице-премьер Максим Акимов попросил президента России Владимира Путина поручить расчистку этого диапазона для 5G, но Минобороны, один из главных его пользователей, заявило, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано». Отрицательно к этой инициативе отнесся и Совет безопасности. Вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» говорил, что отдельные частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц могут быть выделены для 5G, но это не будет носить массовый характер.