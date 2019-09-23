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Snapchat собирал отчет о Facebook под названием «проект Волан-де-Морт»

Ведомости
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Команда юристов Snapchat годами собирала информацию о Facebook, а этот документ назывался «проект Волан-де-Морт». Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в этом отчете хранилась информация о том, как Facebook пытается помешать развитию Snapchat. К примеру, Instagram (принадлежит Facebook) пытался препятствовать распространению в своем приложении Snapchat.

Snapchat сотрудничает с Федеральной торговой комиссией США в рамках расследования антимонопольного дела в отношении Facebook, отмечает WSJ. По данным источника издания, руководство Facebook уже начало беспокоиться по поводу того, что говорят конкуренты властям, и пытается наладить отношения с другими компаниями в Силиконовой долине.

Волан-де-Морт – один из главных персонажей серии книг про Гарри Поттера.

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Бизнес
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Nissan выплатит $15 млн штрафа за сокрытие данных о компенсациях Карлосу Гону

Ведомости
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Японский автоконцерн Nissan выплатит $15 млн штрафа за сокрытие информации о компенсации в $140 млн Карлосу Гону, который на момент выплаты занимал должность председателя совета директоров компании. Сам Гон заплатит штраф в $1 млн. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Начиная с 2004 г., совет директоров Nissan делегировал Гону полномочия устанавливать индивидуальные уровни вознаграждения некоторых топ-менеджеров, включая его собственный, отмечает SEC. По данным ведомства, из-за этого Nissan публиковал вводящее в заблуждение раскрытие информации, вводя инвесторов в заблуждение.

В ноябре 2018 г. токийская прокуратура арестовала Карлоса Гона по обвинению в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. В апреле Гона перевели под домашний арест под залог в 500 млн иен ($4,5 млн). Гон не признал вину.

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Политика
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IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Ведомости
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил ТАСС глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. Решение было принято на заседании совета IAAF единогласно. Таким образом, на чемпионате мира в Катаре (пройдет с 27 сентября по 6 октября) российские легкоатлеты выступят в нейтральном статусе.

ВФЛА лишилась членства в IAAF в ноябре 2015 г. из-за нарушения антидопинговых правил. Международная ассоциация обвинила российских легкоатлетов в систематическом употреблении допинга. Из-за этого российская сборная выступила на Олимпиаде-2016 в Бразилии в усеченном составе, а до Олимпиады-2018 в Пхенчхане российских спортсменов допустили только под нейтральным флагом.

В начале июня The Times со ссылкой на источники сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио из-за допингового скандала в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, который занимается прыжками в высоту. 22 сентября Всемирное антидопинговое агентство предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Бизнес
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Крупнейший европейский лоукостер Ryanair подал заявку на полеты в Россию

Ведомости
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Три европейские авиакомпании-лоукостеры – венгерская Wizzair, ирландская Ryanair и британская EasyJet – подали заявки на полеты из петербургского аэропорта «Пулково». Об этом рассказал РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор «Пулково») Леонид Сергеев.

По его словам, в августе 2019 г. лоукостеры предоставили планы маршрутных сетей для полетов из «Пулково», в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха», позволяющую авиакомпаниям перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. Сергеев отметил, что заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, ее название он не сообщил. ВВСС уже направили в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны. По словам Сергеева, переговоры с министерством будут продолжаться.

За счет этих лоукостеров к 2025 г. планируется привлечь в Петербург до 6 млн дополнительных туристов в год, отмечает Сергеев. По данным оператора «Пулково», за 2018 г. за рубеж из Петербурга летали 7 млн пассажиров , за первое полугодие 2019 г. – 3,2 млн пассажиров, рассказал Сергеев. Он уверен, что введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок.

В этом году лоукостер «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту») прекратила международные полеты из Санкт-Петербурга. Причиной отмены международных рейсов стал конфликт с пограничной службой аэропорта, произошедший еще в январе.

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Бизнес
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«Газпром нефть» передаст часть АЗС в управление своим сотрудникам

Ведомости
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«Газпром нефть» передаст в управление сотрудникам часть заправочных станций. Об этом рассказал директор по региональным продажам компании Александр Крылов в интервью журналу «Газпром», сообщает РБК.

По словам Крылова, такое решение принято для мотивации и роста рентабельности сотрудников: «Мы привлекаем к управлению станцией независимых предпринимателей, как правило, собственный персонал. Сотрудник чувствует личную ответственность за рост рентабельности конкретной АЗС и уже выступает индивидуальным предпринимателем». Речь идет о 411 АЗС.

По данным на конец июня 2019 г., «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 г. планирует передать еще 132 объектов (всего у компании 1237 заправок). Компания использует партнерские модели управления АЗС уже несколько лет, передавая управление заправками ритейлерам, дилерам и партнерам. Это позволяет сокращать издержки, повышая эффективность АЗС, отметил Крылов.

Работа с ритейлером предполагает, что АЗС управляет нетопливный ритейлер, зарабатывающий на продаже сопутствующих товаров. По этой модели «Газпром нефть» сотрудничает со Stopexpress. В начале 2018 г. магазины под брендом Stopexpress стали открываться на заправках «Газпром нефти» в Москве и Петербурге. При работе с профессиональными дилерами они получают топливо «Газпром нефти» и бренд. Драйвером роста является реализация нефтепродуктов, рассказал Крылов. По его словам, подобные форматы станций распространены в США, где около 80% топлива продается при магазинах.

В 2013 г. компания «Лукойл» объявила о том, что готова отдать часть своих АЗС под управление дилерам. Участниками программы стали как юридические лица, так и частные предприниматели.

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Политика
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Президент ОКР прокомментировал ситуацию с данными о допинг-пробах россиян

Ведомости
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не исключил вероятность возможного отстранения россиян от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за допингового скандала. Его обращение опубликовано на сайте ОКР.

Ситуация очень серьезная, судя по тому, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил Поздняков. Он отметил, что было потрачено много усилий для возвращения доверия международного спортивного сообщества: «Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем».

За три недели России необходимо либо опровергнуть подозрения WADA в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории, напомнил Поздняков. Он выразил надежду, что уполномоченные заниматься данной проблемой «оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы, и дадут убедительные ответы».

22 сентября WADA предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории. 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. На следующий день издание The Telegraph узнало, что если информация о манипуляциях с пробами подтвердится, российскую сборную могут отстранить от следующих Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 г. в Токио.

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Бизнес
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РЖД начала предупреждать об изменениях в расписании поездов при помощи sms

Ведомости
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РЖД начала оповещать пассажиров при помощи sms-сообщений об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования, говорится на сайте компании.

Компания рекомендует пассажирам оставлять свои контактные данные при покупке билета. Услуга оповещения предоставляется бесплатно. «На оставленный номер телефона будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, в случаях форс-мажора», – отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, при оформлении билета на сайте РЖД номер телефона и согласие на оповещение указываются на этапе ввода данных. Пассажирам, пользующимся мобильным приложением «РЖД пассажирам», при оформлении билетов следует перейти в пункт меню «Мои пассажиры», выбрать раздел «Контакт» и указать номер телефона.

С 8 декабря на маршруте Москва – Санкт-Петербург будут запущены регулярные рейсы (раз в день в обе стороны) с использованием пассажирских поездов «Ласточка», заявлял ранее представитель РЖД. Ставить поезда «Ласточка» на этот маршрут РЖД начала летом 2019 г., но, как правило, их использовали только в праздничные и выходные дни, уточнял представитель компании.

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Бизнес
Новости

«Мегафон» исключил из совета директоров независимых представителей

Ведомости
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Акционеры оператора связи «Мегафон» на внеочередном собрании утвердили семь директоров в новый состав совета, говорится в раскрытии компании. По решению акционеров совет директоров покинули два независимых представителя: сооснователь и председатель совета директоров 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен и Харри Ээрик Копонен. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

В прежний совет директоров входили девять представителей. Остальных членов совета директоров переизбрали. Это руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами USM Management Максим Анипкин и несколько топ-менеджеров этой компании: замгендиректора по экономике и финансам компании Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами Александр Есиков, советник исполнительного директора Игорь Иванов, руководитель дирекции по корпоративному управлению компании Антон Рыбалкин. Кроме того, в совет директоров входят экс-операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова и управляющий директор по стратегии и организационному развитию оператора Наталья Чумаченко.

Основной владелец «Мегафона» – USM Holdings Алишера Усманова (он владеет 56,3% акций оператора через подконтрольную ему «АФ телеком холдинг»). В прошлом году «Мегафон» объявил, что статус публичной компании перестал быть для нее приоритетом. Публичность мешает компании проводить рискованные сделки, вступать в экспериментальные партнерства, связанные с новыми продуктами и технологиями, активнее сотрудничать с госкорпорациями и т. д., объяснял «Ведомостям» исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Политика
Новости

СКР раскрыл обстоятельства убийства Михаила Круга

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга, совершенного 17 лет назад в Твери. Об этом говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что вечером 30 июня 2002 г. в дом Круга, находящийся в поселке Мамулино областного центра, проникли двое мужчин с целью ограбления. «Один из них совершил убийство певца», – утверждается в сообщении. По горячим следам раскрыть преступление не удалось из-за отсутствия непосредственных свидетелей и малого количества улик, пояснили в СКР. Следствием отрабатывались различные версии произошедшего, были проверены все, с кем общался Круг.

Во время работы над установлением причастных к убийству в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды «Тверские волки», которые в 2002 г. совершали преступления на территории Твери и Тверской области. «В том числе проверялся член указанной банды Александр Агеев», – отмечается в сообщении СКР. Агеев отрицал вину, прямых доказательств его причастности к убийству на тот момент не было. В 2019 г. следствию удалось получить дополнительную информацию об обстоятельствах совершения преступления, в связи с этим следствие по делу было возобновлено. Для проверки полученной информации из колоний были этапированы Агеев и и другой член банды Александр Осипов. Оба ранее были осуждены к пожизненному лишению свободы за заказные убийства.

Агеев признался, что он и еще один член банды Дмитрий Веселов совершили нападение на дом Круга, убивать певца они не планировали. «Нападение было совершено по указанию криминального авторитета Твери, известного в определенных кругах как «Лом», погибшего в 2006 г.», – сообщает СКР. Как рассказал Агеев, вместе с Веселовым они собирались проникнуть в дом Круга в тот момент, когда, по их данным, в нем никого не должно было быть. Агеев и Веселов должны были похитить антиквариат и ценности. Заказчик считал, что Круг после кражи должен был бы обратиться к нему за помощью. После возврата похищенного заказчик рассчитывал получать с певца часть гонораров от концертной деятельности, рассказал Агеев. Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. «Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие», – говорится в сообщении СКР. На пути Веселова внезапно возник певец и тот выстрелил в него два раза из пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. После этого Веселов и Агеев скрылись с места преступления.

По информации следствия, Веселова в марте 2003 г. убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, отбывающий сейчас наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов рассказал следователям, что убил Веселова из мести за гибель Круга. Осипов был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества. Из-за смерти Веселова следствие приняло решение прекратить расследование уголовного дела.

Политика
Новости

Предполагаемый шпион Смоленков объявлен в розыск как пропавший без вести

Ведомости
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Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого ранее источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, объявлен в розыск как пропавший без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

Информация о Смоленкове, которая есть у МВД и Интерпола, может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска, отмечает агентство. Кто именно инициировал розыск – не уточняется.

Смоленков пропал после того, как отправился вместе с женой и тремя детьми в июне 2017 г. на отдых в Черногорию, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Другой источник агентства рассказывал, что родственники семьи Смоленковых обратились в правоохранительные органы после того, как уехавшие перестали выходить на связь. В начале сентября 2017 г. российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Позже установили обстоятельства отъезда Смоленковых в Черногорию, через несколько месяцев после возбуждения уголовное дело об убийстве закрыли.

9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что два года назад американские спецслужбы секретно вывезли из России «ценного агента», работавшего в российском правительстве. В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно у них работал, но несколько лет назад его уволили. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что должность Смоленкова не предусматривала прямых контактов с президентом.

Смоленков работал в посольстве России в США, когда послом там был действующий помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, затем в аппарате правительства, а не менее пяти последних лет – главным советником в аппарате Ушакова, говорил «Ведомостям» близкий к спецслужбам источник.

Политика
Новости

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения о климате от 2015 г. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Медведев назвал участие в этом соглашении важным для России. Он пояснил, что изменение климата угрожает экологическому балансу, повышает риски для развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. «Ну и самое главное – это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий», – сказал премьер (цитата по ТАСС).

Накануне, 22 сентября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Путин спустя три с половиной года решил ратифицировать Парижское соглашение. Агентство уточняло, что соглашение, скорее всего, утвердят распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. Это не позволит депутатам Госдумы оспорить позицию Кремля, поясняли источники.

Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России. Ратификация предполагает придание документу юридической силы. Правительства договорились удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С и постараться ограничить ее рост до 1,5°С. Согласно соглашению, их усилия в первую очередь будут направлены на сокращение выбросов парниковых газов.

Политика
Новости

СКР вновь допросит уже осужденного по «московскому делу» Евгения Коваленко

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) намерен продолжить расследование уголовного дела о массовых беспорядках в отношении уже осужденного по «московскому делу» 48-летнего Евгения Коваленко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова. В документах указано, что с таким запросом в суд обратился старший следователь Иван Чибисов. Сейчас Коваленко находится в следственном изоляторе № 1.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция против действий избиркомов, отказавшихся регистрировать оппозиционеров кандидатами на выборы в Мосгордуму. По версии следствия, Евгений Коваленко кинул в сотрудника Росгвардии мусорный бак. 4 сентября Мещанский районный суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Сам Коваленко назвал свои действия на акции «жестом отчаяния».

Во время акции протеста, по разным данным, задержаны от 1074 до 1373 человек. По ее итогам было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

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