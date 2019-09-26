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Московский суд отказался рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании «Русская фильм группа» (РФГ), снявшей фильм «Вий», о взыскании около 217 млн руб. с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.

В августе конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров потребовал взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Кинокомпания финансировала фильм «Тайна печати дракона», но доход с него банкротящаяся РФГ получить пока не может, указывал управляющий. China Film Group – сопродюсер «Тайны печати дракона», а Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли. Из-за процессуальных нарушений иск был оставлен без движения.

В начала сентября суд по просьбе Бодрова освободил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утвердил на эту должность Наталью Никифорову. Она 20 сентября обратилась с ходатайством о возвращении иска к Шварценеггеру, Чану и China Film Group Corporation. Суд удовлетворил ее просьбу.

Продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин, в свою очередь, называл требования РФГ «совершенно пустыми» и бесперспективными. Продюсеры фильма подали встречный иск к Бодрову в защиту Джеки Чана и Шварценеггера.