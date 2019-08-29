Продюсеры «Тайны печати дракона» подали иск в защиту Джеки Чана и Шварценеггера

На съемках фильма «Тайна печати дракона» Kinopoisk

Юридическое лицо «Русской фильм группы» (РФГ) и производитель фильма «Тайна печати дракона», ООО «РФГ корп», обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к конкурсному управляющему Кириллу Бодрову и его представителю по доверенности Максиму Доценко. Они пытаются через суд взыскать с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера долги по другой картине – «Вий 3D», в которой рассказана предыстория «Тайны печати дракона».

Об иске против управляющего «Ведомостям» сообщил генеральный продюсер РФГ Алексей Петрухин. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Бодров – конкурсный управляющий ООО «РФГ», оно сейчас банкротится. Эта компания была создателем «Вия» и в 2014–2015 гг. запустила в производство «Тайну печати дракона».

Для создания «Вия» РФГ и Петрухин одолжили у бизнесмена Руслана Устинова 216,6 млн руб. и 84,4 млн руб. соответственно, но расплатиться вовремя не смогли, говорится в документах суда. В 2015 г. после первых исков кредиторов ООО «РФГ» передало все права на «Тайну печати дракона» и обременения по этому проекту другой компании – ООО «РФГ корп». В конце 2017 г. первая компания была признана банкротом и сейчас находится в процедуре наблюдения – управляющие определяют точную сумму долгов компании и размеры ее активов.

«Тайна печати дракона» – крупный российско-китайский проект с бюджетом почти $50 млн. В российский прокат фильм выйдет 19 сентября, продюсеры намерены собрать не менее 2 млрд руб., что позволит картине стать одной из самых кассовых.

Если в «Вие» английский картограф Джонатан Грин путешествовал под Киевом, то теперь едет в Китай. Чан, Шварценеггер и Рутгер Хауэр играют в фильме роли второго плана. Помимо «РФГ корп» продюсерами фильма стали китайская China Film Group, российские СТВ и «Фетисов иллюзион», а также сам Джеки Чан. Финансировал картину и российский государственный Фонд кино.

ООО «РФГ» успело потратить на «Тайну печати дракона» больше 200 млн руб., но компенсации от «РФГ корп» не получило, заявил неделю назад суду представитель конкурсного управляющего Доценко. Соответственно, компания и ее кредиторы имеют право на возврат затрат и погашение долгов за счет новой картины, считает он. Поскольку актеры Шварценеггер и Чан получили от участия в проекте прямую выгоду в виде гонораров, их вместе с China Film Group необходимо привлечь к ответственности по долгам и взыскать совокупно 216,6 млн руб., резюмировал в заявлении суду Доценко. В России это стало первой судебной претензией к звездам такого значения. Привлечение к судебному разбирательству иностранного инвестора картины и звезд должно негативно повлиять на деловую репутацию продюсеров «Тайны печати дракона», в том числе Петрухина, объяснял «Ведомостям» Доценко.

В свою очередь «РФГ корп» в иске называет действия управляющего и его представителя злоупотреблением права.

Чан, Шварценеггер и China Film Group не являются контролирующими лицами должника – ООО «РФГ», никак не влияют и не влияли на деятельность этой компании и поэтому не могут привлекаться к ответственности по ее долгам, указано в иске. Претензии к этим лицам полностью надуманны и предъявлены, по собственному признанию представителя управляющего, прежде всего для создания общественного резонанса, пишет «РФГ корп».

После публикаций СМИ о претензиях компания несет убытки – несколько иностранных партнеров, с которыми обсуждался вопрос о прокате «Тайны печати дракона» в других странах, отказались от переговоров, указано в иске, но конкретных примеров не приведено. Также после публикаций Шварценеггер отказался от участия в московской премьере картины, пишет РФГ. Подтвердить, что актер собирался на премьеру, но передумал, «Ведомостям» не удалось – его представитель не ответил на запрос.

«РФГ корп» требует, чтобы управляющий и его представитель возместили убытки, но их сумму пока не указывают, ссылаясь на необходимость точно ее рассчитать.

Арбитражный суд Москвы частично согласился с выводами «РФГ корп»: управляющий не представил даже минимально необходимых доказательств, что Чан и Шварценеггер как-либо контролировали действия должника, написала в ответ на заявление Бодрова судья Элеонора Мироненко. Поэтому она оставила заявление без движения и предложила управляющему исправить недочеты до конца сентября.

Распространение достоверной, пусть и негативной информации не противоречит законодательству, заявил «Ведомостям» Доценко. Успех любого фильма зависит от множества факторов, «Тайна печати дракона» уже плохо стартовала в Китае, так что сводить возможные убытки «РФГ корп» к действиям управляющего странно, уверен он.