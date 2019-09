Технологии

Владелец прав на свинку Пеппу подал иск к крупному российскому производителю игрушек

Владелец прав на анимационного персонажа свинку Пеппу британская Entertainment One UK предъявила претензии к одному из крупнейших российских производителей игрушек — компании «Симбат», следует из картотеки суда. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Британская компания утверждает, что «Симбат» использовал в своих конструкторах изображение свинки, похожей на Пеппу. Степень смешения подтвердил опрос ВЦИОМ — больше половины из 1500 опрошенных россиян посчитали, что этот персонаж — именно свинка Пеппа. Истец потребовал за использование ее образа около 33 млн руб.

Иск Entertainment One UK Арбитражный суд Москвы рассмотрит 18 октября. Третьим лицом к делу привлечен «Яндекс.Маркет». Это связано с тем, что конструкторы продавались через маркетплейс «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету») в 2018 г., поясняет газета.

В «Симбате» на запрос газеты не ответили. Два топ-менеджера компании отказались от комментариев. Согласно сайту «Симбата», среди лицензионных игрушек компании — российские «Маша и Медведь», «Фиксики», «Мимимишки», зарубежные My Little Pony, Barbie, Hello Kitty и другие. Представитель «Яндекс.Маркета» сообщил изданию, что на площадке третьи лица размещают товарные предложения самостоятельно, а Гражданский кодекс при этом разрешает ей ограничиться заверениями контрагента о наличии необходимых лицензий и разрешений.