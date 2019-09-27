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Депутаты проверят «Медузу» и «МБХ медиа» на «вмешательство в дела России»

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России проверяет ряд СМИ на нарушение российского законодательства. Об этом заявил руководитель комиссии Василий Пискарев, передает «Интерфакс».

По его словам, речь идет о таких СМИ, как «Настоящее время», «Медуза», Русская служба BBC, «МБХ медиа», «Голос Америки» и «Радио Свобода». В связи с чем будет проводиться проверка и о каких именно материалах идет речь, Пискарев не уточнил.

«Никто не обращался. И про материалы тоже не знаю, могу лишь гадать», – сказала «Ведомостям» генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко. В «МБХ медиа» депутаты также не обращались, сообщила главный редактор издания Вероника Куцилло: «С чего бы? Мы не иностранное издание, у нас российская редакция, портал принадлежит российскому гражданину, вся редакция находится в России. Я вообще не понимаю, как мы в этом списке могли оказаться». Русская служба BBC отказалась от комментариев.

«Ведомости» направили запросы в «Голос Америки», «Настоящее время» (Current Time) и «Радио Свобода».

Пискарев также сообщил, что комиссия попросила МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкого агентства Deutsche Welle (DW). Поводом для этого стало сообщение DW в Twitter, опубликованное 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». По мнению депутатов, в действиях агентства есть признаки оправдания экстремизма, а само оно обладает признаками иностранного агента.

Гендиректор DW Петер Лимбург отверг упреки депутатов. «Мы всегда говорили, что не вмешивались во внутренние дела России и не собираемся делать этого впредь. Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в Twitter, а только цитировали организаторов», – сказал он «Ведомостям».

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства была сформирована в августе 2019 г. Депутаты посчитали необходимым создать комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны, в частности Google, Facebook, DW и посольства США, в период протестов перед выборами в Мосгордуму.