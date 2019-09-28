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Абоненты Tele2 пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Некоторые абоненты Tele2 в субботу столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в различных системах. Согласно его информации, жалобы начали поступать около 8.00 мск, наибольшее их число было зафиксировано около 13.00.

Более половины жалоб были связаны с работой мобильного интернета. С этой же проблемой столкнулись двое сотрудников «Ведомостей»: в промежутке между 12.00 и 13.00 они сообщили, что у них на Tele2 не работает интернет, звонки при этом проходят.

Треть жалоб на Downdetector связаны с мобильной связью оператора, остальные жалуются на сбой в работе всех сервисов. На момент публикации большинство жалоб поступали из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Краснодара, Самары, и Ярославля. О причинах сбоя Tele2 не сообщает.