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РБК узнал о планах Huawei запустить свой видеосервис в России

Китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei в ближайшие месяцы запустит в России свой видеосервис Huawei Video. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало. Точная дата запуска пока не назначена.

Huawei Video будет агрегировать контент различных видеоплатформ, в том числе российских, например Ivi и Megogo. По словам Гонсало, Huawei не планирует производить контент самостоятельно и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В интересах компании – стать партнерами для них и сделать так, чтобы пользователи сами могли выбирать, где смотреть видео, пояснил он. Оплачивать контент разных платформ клиенты смогут через Huawei Video.

Гендиректор Megogo Виктор Чеканов сказал РБК, что он с интересом будет наблюдать за новым видеосервисом и находится в предвкушении будущего сотрудничества. Чеканов надеется, что партнерство с Huawei Video позволит Megogo приобрести новую аудиторию. Представитель Ivi отказался от комментариев.

Видеосервис Huawei был запущен в Китае три года назад, с 2018 г. он доступен в Италии и Испании. Сервис предназначен только для пользователей устройств Huawei и Honor (еще один бренд производителя). Стоимость подписки в Италии и Испании составляет 4,99 евро в месяц. Также пользователь может арендовать фильм или сериал на 48 часов за 2,99 евро.