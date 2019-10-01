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У издания «Газета.ру» сменился главный редактор

Новым главным редактором «Газеты.ру» назначен Сергей Рыбка, который до этого был редактором и ведущим радиостанции «Говорит Москва». Об этом говорится в пресс-релизе Rambler Group Александра Мамута, в которую входит это издание. В нем отмечается, что Рыбка «будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики «Газеты.ру», развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа».

Развитие «Газеты.ру» предполагает «усиление новостной и аналитической составляющей, а также продвижение контента в альтернативных каналах, которые становятся все более важными и с точки зрения узнаваемости бренда, и с точки зрения привлечения читателей», цитируется в пресс-релизе управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян. «Уверен, что Сергей Рыбка, который обладает опытом как в информационной, так и в аналитической журналистике, – один из лучших кандидатов для решения этих задач», – добавил он.

Предыдущим главным редактором издания была Ольга Алексеева. Она возглавляла «Газету.ру» с 2016 г. Как отмечается в пресс-релизе, Алексеева «займется новым проектом Rambler Group» в сфере медиа.

«Газета.ру» основана в 1999 г. Мамут в 2012 г. стал владельцем холдинга SUP Media, в который входило это издание.