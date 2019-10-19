Правительство рекомендовало изменить законопроект о значимых интернет-ресурсах
Правительство предложило ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, в парламент направлен соответствующий отзыв на законопроект депутата Антона Горелкина, разрешающий иностранцам владеть не более чем 20%-й долей в значимых интернет-ресурсах.
Если рекомендация об увеличении лимита с 20 до 50% будет учтена, правительство готово поддержать законопроект, отметил собеседник агентства. Кроме того, по его словам, предлагается включить в документ перечень критериев, по которым интернет-ресурсы будут относиться к значимым.
На этой неделе в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, в котором приняли участие представители интернет-компаний, ведомств и экспертное сообщество. Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор предложили внести в документ некоторые корректировки, но в целом поддержали инициативу. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций высказалось против. Представители бизнеса считают, что предлагаемый механизм создаст препятствия для привлечения иностранного капитала в Россию.
Проект закона, внесенного Горелкиным в Госдуму 26 июля, предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. Основными владельцами таких ресурсов, по мнению депутата, должны выступать российские компании или граждане, а долю иностранного участи предлагается ограничить 20% голосующих акций.