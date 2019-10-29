Технологии

Новости

Операторы связи попросили правительство субсидировать их затраты на закон Яровой

Российские операторы связи МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой, сообщает Reuters со ссылкой на письмо операторов. Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил агентству получение письма.

Закон Яровой действует с 1 июля 2018 г. Он обязывает операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов.

Затраты на закупку технических средств для хранения такого объема информации могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение следующих пяти лет, говорится в письме. Размер субсидий, которые хотят получить операторы, в нем не уточняется.

Свою просьбу авторы письма обосновали тем, что нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает меры поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции. Однако Новиков заявил, что к нацпроекту это предложение не имеет отношения и Минкомсвязи не считает его целесообразным.