Технологии

Новости

В России появился сервис аренды iPhone

Официальный продавец техники Apple в России – сеть re:Store – в сотрудничестве с компанией Forward Leasing запустил сервис лизинга iPhone. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-релиз Forward Leasing.

В пресс-релизе стоит ссылка на сайт «Подпишись.рф». По данным, опубликованным на нем, в рамках сервиса предлагается лизинг пяти смартфонов: всех трех смартфонов из новейшего модельного ряда – iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, а также две прошлогодние модели – iPhone XS и iPhone XS Max.

Месяц iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти стоит 3940 руб., в то время как покупка его в магазине обойдется в 59 990 руб. Дороже всего обойдется аренда iPhone 11 Max – 5950 руб. (его цена – 99 990 руб.).

Как отмечается на сайте, у клиента есть опция ежегодного обмена iPhone на новую модель. Он может выкупить смартфон в любой момент.

В прошлом году Forward Leasing запустила лизинг смартфонов Samsung.