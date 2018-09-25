Флагманы Samsung можно будет взять в лизинг
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Флагманские смартфоны Samsung в России можно будет взять в лизинг, сообщила «Ведомостям» представитель южнокорейского производителя Елена Кручинина. Пока таких программ для телефонов в стране не было, единодушны эксперты.
Samsung хочет расширить аудиторию пользователей флагманских устройств и ускорить их замену, объясняет Кручинина: клиент будет каждый месяц рассчитываться за смартфон и сможет обменять его на новый гаджет через 12 или 6 месяцев. В последнем случае, а также за отказ от лизинга клиент должен будет заплатить 3900 руб. Обмен устройств в состоянии «как новый» будет бесплатным, а вот при возврате сильно разбитого гаджета клиенту нужно будет доплачивать. Но за некоторую плату (размер которой Кручинина не раскрывает) Samsung включит в каждый договор возможность один раз заменить в сервисе разбитый экран или заднюю панель.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}