Флагманы Samsung можно будет взять в лизинг

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Samsung хочет расширить аудиторию пользователей флагманских устройств и ускорить их замену Андрей Гордеев / Ведомости

Флагманские смартфоны Samsung в России можно будет взять в лизинг, сообщила «Ведомостям» представитель южнокорейского производителя Елена Кручинина. Пока таких программ для телефонов в стране не было, единодушны эксперты.

Samsung хочет расширить аудиторию пользователей флагманских устройств и ускорить их замену, объясняет Кручинина: клиент будет каждый месяц рассчитываться за смартфон и сможет обменять его на новый гаджет через 12 или 6 месяцев. В последнем случае, а также за отказ от лизинга клиент должен будет заплатить 3900 руб. Обмен устройств в состоянии «как новый» будет бесплатным, а вот при возврате сильно разбитого гаджета клиенту нужно будет доплачивать. Но за некоторую плату (размер которой Кручинина не раскрывает) Samsung включит в каждый договор возможность один раз заменить в сервисе разбитый экран или заднюю панель.