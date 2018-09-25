Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4661 от 26.09.2018 под заголовком: Samsung в лизинге

Флагманы Samsung можно будет взять в лизинг

Компания намерена приучать россиян к дорогим новинкам
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Флагманские смартфоны Samsung в России можно будет взять в лизинг, сообщила «Ведомостям» представитель южнокорейского производителя Елена Кручинина. Пока таких программ для телефонов в стране не было, единодушны эксперты.

Samsung хочет расширить аудиторию пользователей флагманских устройств и ускорить их замену, объясняет Кручинина: клиент будет каждый месяц рассчитываться за смартфон и сможет обменять его на новый гаджет через 12 или 6 месяцев. В последнем случае, а также за отказ от лизинга клиент должен будет заплатить 3900 руб. Обмен устройств в состоянии «как новый» будет бесплатным, а вот при возврате сильно разбитого гаджета клиенту нужно будет доплачивать. Но за некоторую плату (размер которой Кручинина не раскрывает) Samsung включит в каждый договор возможность один раз заменить в сервисе разбитый экран или заднюю панель.

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