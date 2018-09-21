Новое поколение iPhone опережает iPhone X по предзаказам в России
У ритейлеров, не требующих предоплаты, спрос в 2-2,5 раза выше, чем год назад
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Фанатов техники Apple не смущают даже цены
PAUL BRAVEN / EPA / TASS
Российские партнеры, которые первыми начнут официально продавать смартфоны нового поколения от Apple — iPhone XS, iPhone XS Max и новые «умные» часы Apple Watch Series 4 — начали отчитываться о небывалом спросе на новые устройства. В среднем предзаказ этого года опережает показатели прошлого (iPhone X), на 20-30%.
Фанатов техники Apple не смущают даже цены: официальная стоимость флагманской модели iPhone XS начинается от 87 990 руб., а премиальной модели iPhone XS Max с самым большим за историю Apple экраном в 6,5 дюйма достигает 127 990 руб.
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