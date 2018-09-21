Технологии / Персональные технологии

Новое поколение iPhone опережает iPhone X по предзаказам в России

У ритейлеров, не требующих предоплаты, спрос в 2-2,5 раза выше, чем год назад
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Российские партнеры, которые первыми начнут официально продавать смартфоны нового поколения от Apple — iPhone XS, iPhone XS Max и новые «умные» часы Apple Watch Series 4 — начали отчитываться о небывалом спросе на новые устройства. В среднем предзаказ этого года опережает показатели прошлого (iPhone X), на 20-30%.

Фанатов техники Apple не смущают даже цены: официальная стоимость флагманской модели iPhone XS начинается от 87 990 руб., а премиальной модели iPhone XS Max с самым большим за историю Apple экраном в 6,5 дюйма достигает 127 990 руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике