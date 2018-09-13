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Статья опубликована в № 4653 от 14.09.2018 под заголовком: Цифра недели 96 990 руб. составит минимальная цена iPhone Xs Max

Почему подорожавший iPhone все равно купят

Подорвать веру фанатов Apple в ее исключительность крайне сложно
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На российский и мировой рынок выходит очередной самый дорогой iPhone. Флагманский аппарат iPhone Xs Max на домашнем американском рынке (без подключения) будет стоить от $1099 – на $100 больше, чем предыдущий самый дорогой iPhone X. В России выйдет и того дороже: Xs Max с минимальной памятью 64 Гб стоит 96 990 руб., т. е. чуть более $1415 по вчерашнему курсу ЦБ. А за самую дорогую модификацию (512 Гб) Apple просит 127 990 руб., т. е. более $1860. Телефон с таким ценником знаменует появление принципиально нового класса смартфонов – это уже близко к люксовым аппаратам, исчезнувшим с рынка как раз после появления iPhone.

Официально продажи iPhone Xs Max в России начнутся 28 сентября, но перекупщики готовы привезти их нетерпеливым пользователям уже в конце следующей недели (их продажи в США, Канаде и некоторых других странах, в том числе европейских, начнутся 21 сентября). Аппараты с максимальной памятью на Avito уже предлагаются по 250 000–270 000 руб.

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