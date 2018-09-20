Бизнес / Торговля и услуги

Как Apple и Adidas создают потребительский ажиотаж

В пятницу выстроятся очереди не только за новыми iPhone
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В пятницу впервые одновременно поступят в продажу сразу два знаковых потребительских товара. Люди проведут несколько часов очередях, чтобы одними из первых купить самый крупный и дорогой iPhone или ограниченную серию кроссовок Adidas от рэппера Канье Уэста. Может показаться, что технологический сектор и мода находятся на разных полюсах, но они учатся друг у друга создавать ажиотаж вокруг своих новинок.

Одновременный выход iPhone XS Max и кроссовок Yeezy Boost 350 V2 поставит многих жителей Кремниевой долины перед дилеммой: в какую очередь встать? «Прогуливаясь в конце недели, трудно будет понять: это очередь за iPhone или новыми кроссовками?» — отмечает Адам Бэйн, экс-директор по операционной деятельности Twitter и давний коллекционер кроссовок.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Naissaar
08:42 20.09.2018
Гы. Ну, кому-то в кайф проводить время в очередях за телефонами из китайских комплектующих, да кедами от какого-то негра. Тоже, видно, способ хоть как-то разнообразить свою убогую жизнь :)
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике