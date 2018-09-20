Как Apple и Adidas создают потребительский ажиотаж
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В пятницу впервые одновременно поступят в продажу сразу два знаковых потребительских товара. Люди проведут несколько часов очередях, чтобы одними из первых купить самый крупный и дорогой iPhone или ограниченную серию кроссовок Adidas от рэппера Канье Уэста. Может показаться, что технологический сектор и мода находятся на разных полюсах, но они учатся друг у друга создавать ажиотаж вокруг своих новинок.
Одновременный выход iPhone XS Max и кроссовок Yeezy Boost 350 V2 поставит многих жителей Кремниевой долины перед дилеммой: в какую очередь встать? «Прогуливаясь в конце недели, трудно будет понять: это очередь за iPhone или новыми кроссовками?» — отмечает Адам Бэйн, экс-директор по операционной деятельности Twitter и давний коллекционер кроссовок.
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