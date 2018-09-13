Перекупщики просят за новый iPhone до полумиллиона рублей

Покупателям обещают их за неделю до начала официальных продаж в России

Старт продаж iPhone в прошлом году запомнился огромными очередями перед магазинами Kiichiro Sato / AP

Объявления о продаже новых флагманов Apple начали появляться на сайтах Avito и «Юла» еще до их презентации. Уже вчера на Avito было размещено более десяти объявлений, а сегодня их количество превысило сотню, рассказала представитель Avito. Количество поисковых запросов на этой площадке о новинках от Apple за неделю с 5 сентября выросло в 14 раз, с конца августа – в 30 раз, а в день премьеры новых аппаратов – в 2,5 раза по сравнению с предыдущим днем. Всплеск интереса подтверждает и представитель «Юлы».

Вчера Apple представила сразу три iPhone нового поколения: флагманский iPhone XS и самый большой за историю компании iPhone XS Max с экраном 6,5 дюйма, а также бюджетную версию iPhone XR. Россия не попала в первую волну стран, где продажа флагманов начнется уже 21 сентября. XS и XS Max появятся у российских ритейлеров только 28 сентября, а модель XR – вместе со всем миром 26 октября.

В зависимости от памяти и диагонали экрана XS/XS Max будут стоить 87 990–127 990 руб. XR с разной памятью обойдется в 64 990–77 990 руб.

Тем, кто не хочет ждать неделю, перекупщики предлагают новый iPhone c наценкой. Средняя стоимость премиальной модели iPhone XS Max на «Юле» – 160 700 руб., она варьируется от 155 000 руб. (за 64 ГБ) до 180 000 руб. (512 ГБ), сообщил представитель компании. Средняя цена предзаказа на iPhone XS составила 136 650 руб. А на бюджетную модель iPhone XR – 85 000 руб., т. е. наценка составила в среднем 31%, говорит представитель «Юлы». Продавцы обещают привести телефоны из США, Германии или Гонконга на следующий день после старта продаж.

Цены на Avito еще сильнее отличаются от официальных. На iPhone XS они начинаются от 97 000 руб., но некоторые предложения достигают 150 000 руб. iPhone XS Max с самым большим объемом памяти продают еще дороже – цены доходят до 250 000 руб.

Один из продавцов объяснил корреспонденту «Ведомостей» наценку тем, что телефон доставят покупателю 22 сентября – на следующий день после глобального старта продаж. Сам он планирует привезти его из Европы, а чтобы оформить заказ, нужно перевести ему половину стоимости. По его словам, уже три человека внесли залог, чтобы получить iPhone XS пораньше.

На Avito cамая высокая цена на iPhone Xs Max – 500 000 руб. Автор объявления из Москвы обещает привезти смартфон с памятью 512 ГБ из Китая 2 октября – только в этой стране новые iPhone будут оснащены слотом для двух sim-карт. В разговоре с «Ведомостями» продавец отметил, что даже не берет предоплату. Он привезет не так много смартфонов, а спрос большой: только за сегодня позвонили 10 человек, заверил он.

При этом ритейлеры считают, что высокая цена сбавит аппетиты поклонников Apple. «Ажиотажного спроса на новые iPhone мы не ожидаем из-за высокой цены на устройства», – отмечает коммерческий директор «Мегафон ритейла» Никита Кочерженко. При этом, конечно, товар найдет своего покупателя, но значительная часть устройств будет продаваться в рассрочку, уверен он.

Чуть более оптимистичны представители объединенной компании «Связной-Евросеть». В 2017 г. в первый день старта предзаказов iPhone X клиенты оформили более 7000 заявок в интернет-магазине – это в 2,2 раза больше предзаказов iPhone 8 и iPhone 8 Plus в прошлом году, отмечает старший вице-президент компании Дагмара Иванова.

Старт продаж iPhone X в ноябре 2017 г. действительно запомнился огромными очередями перед магазинами: очередь у магазина re:Store на Тверской выстроилась за день до начала продаж прошлогоднего флагмана. Новой линейке в составе iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR по силам повторить прошлогодние показатели или даже превзойти успех iPhone X, считает Иванова.