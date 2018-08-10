Чем новый флагманский Samsung превосходит конкурентов
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Samsung представил новую модель в линейке смартфонов Note - Galaxy Note 9. У него самая мощная батарея среди смартфонов линейки Samsung Note, следует из сообщения компании. А также самая большая память среди смартфонов: 512 Гб в базовом варианте, при этом ее можно расширить до 1 Тб, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для сравнения, максимальный объем памяти на Apple iPhone – 256 Гб.
Внешне новый смартфон почти идентичен предыдущей модели Galaxy Note 8, отмечает Муртазин. Зато у него появились интеллектуальные режимы работы камеры и есть стилус, который можно использовать как пульт управления – делать фотографии или переключать слайды презентаций, не касаясь смартфона.
Note 9, как и вся линейка Galaxy Note, нишевая для Samsung, объясняет Муртазин. Колоссального спроса на нее ждать не стоит, прогнозирует он. Хотя по функциям аппарат, по его мнению, превосходит возможности смартфонов Apple.
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