Чем новый флагманский Samsung превосходит конкурентов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Скорее, Galaxy Note 9 привлечет тех, кто любит смотреть видео на смартфоне, людей творческих профессий, которые смогут на нем рисовать или делать чертежи Richard Drew / AP

Samsung представил новую модель в линейке смартфонов Note - Galaxy Note 9. У него самая мощная батарея среди смартфонов линейки Samsung Note, следует из сообщения компании. А также самая большая память среди смартфонов: 512 Гб в базовом варианте, при этом ее можно расширить до 1 Тб, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для сравнения, максимальный объем памяти на Apple iPhone – 256 Гб.

Внешне новый смартфон почти идентичен предыдущей модели Galaxy Note 8, отмечает Муртазин. Зато у него появились интеллектуальные режимы работы камеры и есть стилус, который можно использовать как пульт управления – делать фотографии или переключать слайды презентаций, не касаясь смартфона.

Note 9, как и вся линейка Galaxy Note, нишевая для Samsung, объясняет Муртазин. Колоссального спроса на нее ждать не стоит, прогнозирует он. Хотя по функциям аппарат, по его мнению, превосходит возможности смартфонов Apple.