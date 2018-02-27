Интерес к Samsung Galaxy S9 оказался выше, чем к предшественнику
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Две новые модели флагманского смартфона Samsung – Galaxy S9 и Galaxy S9+ – улучшенные и дополненные версии предыдущего флагмана Galaxy S8. Так новый аппарат характеризуют ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. И внешне они похожи на прошлогоднюю модель, и диагональ экрана такая же, как у Galaxy S8 и S8+, т. е. 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Как о новшестве Муртазин, в частности, говорит о функции преобразовании селфи в эмодзи: пользователь может создать виртуальный образ самого себя. А Кусков указывает на более качественную 12-мегапиксельную камеру нового аппарата. По его мнению, аппарат будет интересен тем, кто хочет поменять старые флагманы Samsung – S6 или S7 – на что-то новое. Пользователей S8 аппарат заинтересует меньше, считает Кусков.
S9 отличается от S8 ценой. S8 и S8+, появившиеся в России в апреле 2017 г., стоили на старте продаж 54 990 и 59 990 руб. S9 для начала будет стоить 59 990 руб. Выпуск S9+ начнется в этом году в двух комплектациях памяти (64 и 256 Гб) и стоить будет 66 990 и 74 990 руб. соответственно.
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