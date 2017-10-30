iPhone SE стал самым продаваемым смартфоном в России

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Главную причину роста продаж смартфона Муртазин и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков видят в снижении цены на гаджет Андрей Гордеев / Ведомости

В августе и сентябре 2017 г. iPhone SE с памятью 32 Гб обогнал прежнего лидера рынка Samsung Galaxy J1 и стал самым продаваемым в России смартфоном, следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Эти данные подтвердили сотрудник одного из ритейлеров и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Samsung Galaxy J1 держал первое место с февраля этого года, а прежде почти весь 2016 г. оно принадлежало другому продукту Apple – смартфону iPhone 5s. По данным партнера производителей электроники, в июле, августе и сентябре 2017 г. в России было продано 120 000, 124 000 и 119 000 iPhone SE, а Samsung Galaxy J1– 126 000, 104 000 и 90 000 соответственно.

Хотя Apple выпустила iPhone SE в 2016 г., модификация с 32 Гб памяти появилась на рынке в марте этого года и стоила в интернет-магазине Apple 32 990 руб. Но вскоре цена упала, и сейчас в розничных сетях iPhone SE стоит чуть менее 20 000 руб., отмечает Муртазин. Главную причину роста продаж смартфона Муртазин и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков видят в снижении цены на гаджет. По мнению Муртазина, недорогие аппараты, а не флагманы помогают Apple наращивать долю на российском рынке. Из отчета партнера нескольких производителей следует, что в сентябре 2017 г. Apple занимала почти 14% российского рынка смартфонов в штуках. А годом ранее эта доля составляла 11,7%. Но все же по этому показателю Apple уступает своему конкуренту из Южной Кореи: в сентябре Samsung контролировал 26,6% рынка.