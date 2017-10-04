Как выглядит новый конкурент iPhone
Google показал смартфон Pixel 2 и другие новинки
Корпорация Google представила 4 октября на презентации в Сан-Франциско разработанный ею новый смартфон Pixel 2
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Устройство представлено в двух разновидностях - Pixel 2 с диагональю экрана 5 дюймов и Pixel XL 2 с 6-дюймовым дисплеем, передает ТАСС
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Обе модели оснащены 12,2-мегапиксельной основной камерой, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой
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Как Pixel 2, так и Pixel XL 2 получили процессор Snapdragon 835 и 4 гигабайта оперативной памяти. Накопитель представлен в двух вариантах - 64 гигабайта и 128 гигабайт
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На устройствах установлена операционная система Android Oreo. Pixel 2 представлены в черном, белом и голубом цветах, Pixel XL 2 - в черном и черно-белом
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Стоимость Pixel 2 в самой простой комплектации в США начинается с $649, Pixel XL 2 - с $849. Новые смартфоны станут доступны для приобретения в магазинах в США с 19 октября
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На презентации в Сан-Франциско Google также показала другие новинки. В их числе ноутбук Pixelbook
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Pixelbook это обновленная версия ноутбука Chromebook
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Google Pixelbook Pen
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Компактная камера Google Clips. Аппарат можно постоянно носить на себе с помощью клипсы и автоматически делать снимки
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Беспроводные наушники Google Pixel Buds
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В Google Pixel Buds есть функция синхронного перевода
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На презентации был представлен динамик Google Home Mini, выполняющий функции домашнего помощника. Его стоимость составляет $49
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Смарт-колонка Home Max
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Очки виртуальной реальности Google Daydream
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