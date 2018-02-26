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Samsung представил новую модель флагманского смартфона

Компания Samsung представила новый смартфон с улучшенной камерой Galaxy S9 на выставке Mobile World Congress 2018 в Барселоне.

Смартфон выпустят в двух версиях: S9 с диагональю 5,9 дюйма и S9+ с диагональю 6,2 дюйма. Модели оснащены 12-мегапиксельной камерой (у S9+ камера двойная) с режимом сверхзамедленной съемки и фронтальной камерой 8 мегапикселей. Камера позволит делать селфи и преобразовывать его в уникальный эмодзи, в результате пользователь сможет создать изображение виртуальной версии себя.

Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 845. Емкость батареи у S9 и S9+ составит 3000 мА ч и 3500 мА ч соответственно.

Новинки поступят в продажу в России 16 марта. Предзаказ начался 25 февраля. Стоимость S9 составит 59 990 руб. Смартфон S9+ будет стоить 66 990 руб. за модель с памятью 64 Гб и 74 990 руб. за модель с памятью 256 Гб.

Устройства будут представлены в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет.

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