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WSJ сообщила о планах Xerox купить производителя компьютеров HP

Корпорация Xerox Holdings рассматривает возможность сделать предложение о покупке производителю компьютеров и принтеров HP Inc., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, совет директоров Xerox обсуждал этот вопрос на заседании 5 октября. Пока нет гарантий, что предложение будет сделано, отметили собеседники издания.

Капитализация HP составляет около $27 млрд, это в три раза больше, чем у потенциального покупателя. Xerox может предложить за компанию цену выше рыночной и оплатить наличными и акциями, пишет WSJ.

Накануне стало известно, что японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала приобретать Xerox. Сторонам так и не удалось достигнуть сделки, в рамках которой японская компания должна была выкупить 50,1% акций Xerox. Fujifilm и Xerox вели переговоры о слиянии на протяжении многих лет. В то же время 5 ноября сообщалось, что Fujifilm выкупит у Xerox оставшиеся 25% акций в их совместном предприятии Fuji Xerox за $2,3 млрд, став единственным акционером компании.

Средства, полученные от продажи долей в совместных с Fujifilm предприятиях, Xerox может направить на новую сделку, отмечает WSJ. Кроме того, компания получила неформальное обещание инвестиций от крупного банка, говорят источники издания.

Сделка может помочь обоим производителям переформатировать бизнес в ситуации, когда снижается спрос на распечатывание документов на бумаге, пишет WSJ. По оценке ее источников, объединение позволит сторонам сократить издержки более чем на $2 млрд.

Xerox выпускает преимущественно большие принтеры и копировальную технику. HP, которая выделилась из Hewlett-Packard в 2015 г., производит более мелкие принтеры и картриджи для них, а также является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире. Годовая выручка Xerox — около $10 млрд, у HP — $58 млрд.