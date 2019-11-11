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Instagram запретил говорить о политике финансируемым соцсетью блогерам

Авторы контента, получающие деньги от Instagram за съемку видео для IGTV, обязуются не говорить о «социальных проблемах, выборах или политике» в роликах для сервиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на копию договора, который подписывают пользователи. Это условие обеспокоило некоторых авторов и инфлюенсеров, которым соцсеть предложила снимать ролики для IGTV, отметили источники агентства.

Instagram готов компенсировать авторам затраты на производство контента в обмен на определенное количество постов. Сумма компенсации, по данным Bloomberg, может достигать нескольких тысяч долларов. По данным источника агентства, компания уже заключила десятки таких договоров. Самая крупная сумма договора превышала $250 000 за 20 постов.

Представитель Facebook (владеет Instagram) заявил, что в последние годы компания выдвигает определенные правила авторам, которым компенсирует затраты на производство контента. «Мы считаем, что есть существенная разница между публикацией на нашей платформе политического контента и его финансированием», – подчеркнул он. Ограничения связаны с президентскими выборами в США в 2020 г. – руководство соцсети опасается, что ее могут использовать для политического вмешательства так же, как Facebook в 2016 г., пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что политика Instagram контрастирует с позицией ее материнской компании. Основатель Facebook Марк Цукерберг ранее заявил, что соцсеть изучала возможность запрета политической рекламы, но отказалась от идеи, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений. Так он отреагировал на коллективное письмо сотрудников компании, которые раскритиковали политику соцсети, позволяющую размещать недостоверную политическую рекламу.