The Information: Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (AR), сообщает The Information. Планы компании обсуждались на октябрьской встрече с участием вице-президента Apple Майка Роквелла, который возглавляет команду, отвечающую за инициативы Apple в области AR и виртуальной реальности (VR).
Компания планирует представить AR-гарнитуру в 2022 г., а ее более элегантную версию — AR-очки — в 2023 г.
В октябре Минг-Чи Куо, которого Business Insider называет «наиболее точным аналитиком деятельности Apple в мире», сообщил, что производитель iPhone готовится выпустить AR-гарнитуру во втором квартале 2020 г. В первую очередь гаджет может стать аксессуаром для смартфонов Apple, предположил Куо. The Information уточняет, что первая гарнитура Apple будет большой, по размеру она будет похожа на VR-гарнитуру Oculus Quest от Facebook.
Источники портала DigiTimes в начале ноября уточнили, что Apple разрабатывает AR-гарнитуру совместно с Valve, компанией-разработчиком видеоигр Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 и других. По данным собеседников DigiTimes, создатель платформы Steam и VR-гарнитуры Index помогает Apple в работе над самой технологией, а сборку возьмут на себя тайваньские подрядчики компании — Quanta Computer и Pegatron. Официально Apple пока не подтверждала эти планы.