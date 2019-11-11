«Глонасс» может купить долю российской «дочки» Luxoft
АО «Глонасс» может стать владельцем 26% ООО «Айкон софт» – это «дочка» IT-компании Luxoft с российскими корнями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств. Уже подготовлен проект документа по поручению вице-премьера РФ Юрия Борисова, утверждает собеседник издания. В документе правительство рекомендовало представляющим интересы России членам совета директоров «Глонасс» проголосовать за сделку. Борисов является председателем совета. По словам собеседника, цель готовящейся сделки – устранение рисков, связанных с зависимостью от иностранного поставщика.
«Мы не можем комментировать решения, принимаемые правительством», – сказали «Ведомостям» в пресс-службе АО «Глонасс».
Разработчик программного обеспечения Luxoft основан в 2000 г. в Москве, сейчас компания работает в 22 странах. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, головной офис находится в Швейцарии.
«Айкон софт», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», зарегистрирована в июле 2019 г. и на 100% принадлежит российской структуре Luxoft – компании «Люксофт профешнл». На сайте «Айкон софт» говорится, что она занимается разработкой сайтов, мобильных приложений, а также навигационно-информационных программных решений.
В начале этого года американская DXC Technology объявила о том, что приобретет Luxoft до июня 2019 г. Общая сумма сделки оценивалась примерно в $2 млрд. Компанию по-прежнему возглавляет Дмитрий Лощинин.