ФАС разрешила «Ростелекому» консолидировать 100% Tele2
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разрешила «Ростелекому» купить 55% ООО «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), сообщается на сайте службы. В результате сделки доля «Ростелекома» в операторе будет увеличена до 100%.
Ранее, 11 ноября, газета «Коммерсантъ» сообщила об одобрении правительством схемы консолидации госоператором Tele2.
«Ростелеком» сейчас владеет 45% «Т2 РТК холдинга», еще 55% принадлежит Tele2 Russia Holding AB (50% у ВТБ, 40% – Invintel B.V., 10% – банку «Россия»). По информации источника издания, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» на 708 млн голосующих акций. Стоимость бумаг может составить около 56 млрд руб., отмечала газета. В свою очередь дочка «Ростелекома» – «Мобител» – и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК холдинге». Еще 45% «Т2 РТК холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB.
Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, ВЭБ.РФ – 4,29%, «Мобитела» – 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении.