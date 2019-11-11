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«Коммерсантъ» узнал о схеме консолидации «Ростелекомом» Tele2

Правительство одобрило схему консолидации «Ростелекомом» Tele2, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с документами. Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил данную информацию. По его словам, директивы были подписаны в пятницу, 8 ноября.

«Ростелеком» сейчас владеет 45% «Т2 РТК холдинга», управляющего Tele2, другие 55% находятся в собственности Tele2 Russia Holding AB (50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V., 10% – банку «Россия»). По словам источника газеты, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» на 708 млн голосующих акций. Согласно котировкам на 8 ноября, бумаги могут стоить около 56 млрд руб. Одновременно дочерняя структура «Ростелекома» – «Мобител» – и Tele2 Russia Holding AB подпишут договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК холдинге». Еще 45% «Т2 РТК холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB.

Права требования по договору о продаже долей в «Т2 РТК холдинге» получит новая компания – АО «Телеком инвестиции». «Ростелеком» именно ей передаст 10% собственных акций и денежные средства за 45% «Т2 РТК холдинга». Как пишет «Коммерсантъ», «Телеком инвестиции» была учреждена 12 сентября этого года. Она принадлежит ВТБ и будет участвовать в сделках группы с телекоммуникационными активами, заявили газете в пресс-службе ВТБ. В «Ростелекоме» не стали комментировать эту информацию.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, ВЭБ.РФ – 4,29%, «Мобитела» – 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении. В результате сделки с Tele2 при условии, что акционеры «Ростелекома» не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии, совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% будет у Росимущества, 3,4% – у ВЭБ.РФ, не менее 8,4% – у ВТБ, 1,4% – у «Мобитела»), объясняет источник издания. При этом ВТБ не сможет распоряжаться своим пакетом в течение четырех лет после сделки по акционерному соглашению с государством. После истечения срока 8,4% акций не будут участвовать в голосовании по госдирективам, госдоля в «Ростелекоме» снизится до 43%.