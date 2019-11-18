Совет директоров HP отклонил предложение Xerox о слиянии
Совет директоров производителя компьютеров и принтеров HP единогласно отверг предложение корпорации Xerox о слиянии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо, направленное руководством HP гендиректору Xerox Джону Висентину.
По мнению HP, предложение Xerox не отвечает интересам акционеров. Xerox также недооценил HP, решило руководство компании. «В принятии этого решения совет [директоров] руководствовался весьма условным и неопределенным характером предложения», — уточняется в письме.
Руководство HP обеспокоил высокий уровень задолженности Xerox, который не лучшим образом может отразиться на стоимости акций объединенной компании. В письме также высказываются опасения по поводу снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении.
О том, что Xerox, производящая копировальные аппараты, сделала предложение о покупке HP, стало известно на прошлой неделе. Сумма потенциальной сделки не разглашалась. Как писала Financial Times со ссылкой на источники, Xerox готов заплатить $30 млрд, что на $3 млрд превышает рыночную капитализацию HP. По данным Reuters, Xerox сделал предложение HP на сумму около $33 млрд. Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляла около $29 млрд, а Xerox — $8,3 млрд.