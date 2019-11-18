Совет директоров HP отклонил предложение Xerox о слиянии

О том, что Xerox, производящая копировальные аппараты, сделала предложение о покупке HP, стало известно на прошлой неделе. Сумма потенциальной сделки не разглашалась. Как писала Financial Times со ссылкой на источники, Xerox готов заплатить $30 млрд, что на $3 млрд превышает рыночную капитализацию HP. По данным Reuters, Xerox сделал предложение HP на сумму около $33 млрд. Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляла около $29 млрд, а Xerox — $8,3 млрд.