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СМИ узнали о готовности Xerox заплатить за HP больше рыночной стоимости

Корпорация Xerox Holdings сделала предложение о покупке производителя компьютеров и принтеров HP Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Сумма потенциальной сделки не разглашается. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Xerox готов заплатить $30 млрд, что на $3 млрд превышает рыночную капитализацию HP.

По данным Reuters, Xerox сделал предложение HP на сумму около $33 млрд.

К закрытию торгов 6 октября рыночная капитализация HP составляла около $27,3 млрд, Xerox – $8 млрд. Котировки Xerox после появления информации о сделке выросли на 3,6%, HP – на 6,4%.

О том, что Xerox планирует купить HP, накануне сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Эта информация появилась сразу после того, как японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала сливаться с Xerox.

Для покупки HP американская корпорация может использовать $2,3 млрд от продажи доли в совместном предприятии Fuji Xerox и собственные акции. Кроме того, источники WSJ сообщили, что компания получила неформальное обещание инвестиций от крупного банка.

Xerox выпускает преимущественно большие принтеры и копировальную технику. HP, которая выделилась из Hewlett-Packard в 2015 г., производит более мелкие принтеры и картриджи для них, а также является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире. Годовая выручка Xerox – около $10 млрд, у HP – $58 млрд.