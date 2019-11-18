«Яндекс» готов потратить $300 млн на выкуп своих акций

Компания в третий раз объявляет об обратном выкупе акций. Впервые она заявила о таком намерении в 2013 г. и потратила в 2012–2014 гг. на приобретение акций почти $500 млн. В июне 2018 г. поисковик объявил, что готов потратить на выкуп $100 млн.