2 часа назад / Технологии

«Яндекс» готов потратить $300 млн на выкуп своих акций

Ведомости
Ведомости

Совет директоров «Яндекса» одобрил выкуп компанией на открытом рынке акций класса A на общую сумму $300 млн, сообщила компания. Возможный срок обратного выкупа – один год.

Компания в третий раз объявляет об обратном выкупе акций. Впервые она заявила о таком намерении в 2013 г. и потратила в 2012–2014 гг. на приобретение акций почти $500 млн. В июне 2018 г. поисковик объявил, что готов потратить на выкуп $100 млн.

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Представитель «Яндекса» заявил лишь, что выкуп акций – один из стандартных инструментов, который может быть использован в рамках поддержки существующей опционной программы компании.

Около 85% акций «Яндекса» класса A торгуются на американской бирже NASDAQ. На закрытии в пятницу, 15 ноября, капитализация «Яндекса» составила $11,76 млрд.

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