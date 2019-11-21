«Яндекс.Такси» договорился с еще одним регионом об эксперименте с путевыми листами

Первый эксперимент по введению ЭПЛ уже запустили в Калужской области. Как пояснил «Ведомостям» Федотов, эта работа проводилась в связи с поручением Акимова, однако компания планирует вовлечь в эксперимент как можно больше регионов для получения экспертизы и обратной связи, а также для пилотирования проекта на предприятиях муниципального общественного транспорта «и учета региональной специфики».