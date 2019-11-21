«Яндекс.Такси» договорился с еще одним регионом об эксперименте с путевыми листами
Сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение с правительством Рязанской области о введении электронных путевых листов (ЭПЛ) для таксистов, говорится в сообщении компании. ЭПЛ – это пилотный проект для автомобильного и городского электрического транспорта, технология позволяет в цифровом виде формировать путевые листы для таксопарков и транспортных предприятий. Сейчас они выдаются в бумажном виде.
В марте 2019 г. гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым предложил ввести ЭПЛ для таксистов и упростить некоторые нормы транспортного законодательства для самозанятых водителей. Медведев поручил присутствовавшим на встрече членам правительства проработать оба вопроса. 30 июля вице-премьер Максим Акимов поручил фонду «Сколково», правительствам Татарстана, Белгородской и Калужской областей до 30 ноября 2019 г. «при участии технологических компаний» разработать дорожную карту по запуску в 2020 г. пилотного проекта по использованию ЭПЛ.
Первый эксперимент по введению ЭПЛ уже запустили в Калужской области. Как пояснил «Ведомостям» Федотов, эта работа проводилась в связи с поручением Акимова, однако компания планирует вовлечь в эксперимент как можно больше регионов для получения экспертизы и обратной связи, а также для пилотирования проекта на предприятиях муниципального общественного транспорта «и учета региональной специфики».