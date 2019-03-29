Медведев поручил доработать режим самозанятых

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В будущем за сокрытие налогов для самозанятых будут вводить штрафы – 20% от выручки Андрей Гордеев / Ведомости

Новый налоговый режим для самозанятых может быть доработан – премьер Дмитрий Медведев поручил проработать возможность использования его гражданами стран СНГ, освободить таксистов от обязанности получать статус индивидуальных предпринимателей (ИП), если они зарегистрировались в системе, и распространить эксперимент на все регионы. Для водителей такси возможны и другие послабления – в нормах транспортного законодательства. С подобными просьбами к Медведеву обратились на встрече с ним топ-менеджеры «Яндекса» и Mail.ru Group, поручение было дано вице-премьеру Максиму Акимову, рассказали «Ведомостям» два участника встречи.

Генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян предложил ввести электронные путевые листы для таксистов и упростить некоторые нормы транспортного законодательства для самозанятых водителей, говорит представитель «Яндекс.Такси».