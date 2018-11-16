От редакции
Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Время расширения тени

Время выходить из тени и время там оставаться

В слабой экономике шансы на успех эксперимента по налогообложению самозанятых невысоки
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Кампания по обложению налогами самозанятых, которую государство ведет уже пять лет, близка к финалу, но время в итоге может сыграть против давно назревшей и по замыслу потенциально эффективной политики. В условиях слабой экономики и падающих доходов россияне все больше думают о своем кошельке, а последние инициативы правительства и депутатов, напротив, толкают население в неформальную занятость.

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