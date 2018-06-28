Обеление доверия

Как выманить людей из тени? Отказавшись (возможно, что временно) от варианта сделать это силой, государство решило попробовать новый вариант – лаской и игрой, т. е. максимально упростить процесс легализации, сведя это буквально к скачиванию нового приложения для смартфона, и облегчить бремя выплат в пользу государства, предложив привлекательно низкие (3–6%) ставки единой выплаты. Именно в таком режиме предполагается провести новый эксперимент по введению нового налога на профессиональный доход, фактически – по стимулированию регистрации самозанятых, старт которого в четырех пилотных регионах (Москва, Московская и Калужская области, Татарстан) во вторник одобрил Владимир Путин. Но, как и с предшествовавшими попытками, успех не очевиден: это вопрос глобального доверия к государству, который трудно решить одним-единственным приложением для смартфона.

В неформальной экономике занята значительная часть работников: по официальным данным Росстата, 14 млн человек, а по неофициальным – вдвое больше, т. е. от 20 до 45% от численности всех занятых. Государству это дорого обходится: в 2016 г. потери только от неуплаты страховых взносов Минтруд оценивал почти в 500 млрд руб. Впрочем, сейчас главной задачей эксперимента в правительстве называют не сбор налогов и взносов, а сам факт вывода самозанятых из тени. Результаты прежних экспериментов ничтожны: так, после того как летом 2017 г. Госдума определилась с понятием самозанятых (под него попали няни, сиделки, уборщицы, репетиторы, ремонтники, водители, фотографы и проч.) и предложила тем, кто зарегистрируется в таком качестве в ФНС, освобождение от уплаты налогов и страховых взносов на два года, этой возможностью воспользовались меньше 2000 человек – в масштабе 72 млн занятых это фактически ноль.

Что мешало добровольной легализации самозанятых? Отчасти – сложность и неудобство сервиса для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которым приходилось заполнять немало документов и сдавать их госорганам, к которым они относятся с недоверием, рассуждает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. Кроме того, переход на вмененный налог, патентную систему или упрощенную отчетность не отменял необходимости выплачивать социальные взносы, расчет и уплата которых требовали дополнительного времени и усилий. Экспериментальная модель с онлайн-приложением, которое будет привязано к банковской карте, решает эту проблему – теперь платеж будет единым, универсальным и автоматическим, совершать дополнительных действий не понадобится.

Но это вторично, ключевая проблема – в доверии к государству, отмечает Назаров: нужно убедить людей, что новые правила и сниженная ставка – это всерьез и надолго, что принятие новых правил не обернется в будущем административным давлением или дополнительной нагрузкой. Другая попытка обелить доходы физлиц – введенная в 2001 г. плоская шкала НДФЛ в 13% – оказалась успешной в том числе благодаря неизменности ставки на протяжении многих лет. Масштабная кампания «заплати налоги и спи спокойно» дала результат: собираемость НДФЛ кратно выросла, зарплаты в конверте практически ушли в прошлое.

Прежние попытки вывести людей из тени не были подкреплены сопутствующим комплексом необходимых мер – как экономических, так и социальных, отмечает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Люди опасаются, что, обелив свою деятельность сейчас, они получат проблемы в будущем. Чтобы репетиторы, няни и водители согласились выйти из тени и задекларировали свой доход, в законе должно быть четко прописано прощение недоимок за период работы в серой зоне, запрет привлекать самозанятых к ответственности задним числом и обязательство государства в течение длительного времени не повышать нынешнюю льготную ставку налога, не менять резко правила игры, полагает Суслина.

У самозанятых сейчас нет стимулов выходить из тени, считает председатель экспертного совета фонда «Хамовники» Симон Кордонский. Государство стремится приравнять самозанятых к предпринимателям, найти новую дойную корову для бюджета, не понимая, что самозанятость – это не бизнес, а промысел, позволяющий людям вести более или менее достойную жизнь. Что может предложить государство взамен – только «крышу», но она самозанятым очень редко нужна. Люди не хотят выходить из тени и делиться заработанным с государством, потому что оно, по их мнению, часто тратит полученные от них деньги «не на то» или просто разворовывает, писал экономист Евгений Гонтмахер. Люди начнут перечислять налоги со своих промыслов, если узнают, что чиновники стали платить налог с откатов, иронизирует Кордонский.