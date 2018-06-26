Путин поручил протестировать новый налог в четырех регионах

Самозанятые в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях будут платить 3–6% от доходов

Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не придется Евгений Разумный / Ведомости

С 1 января 2019 г. в четырех регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях – появится новый налог. Это тест особого налогового режима для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников. Закрепить правовой статус самозанятых поручал президент России Владимир Путин, во вторник на встрече с ним руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин рассказал о пилотном проекте.

«Давайте проведем такой тест», – одобрил идею Путин.

Концепция стала известна еще в начале мая. Самозанятым нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог. Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка налога будет в районе 3%, а компаниям – 6%. Налог с этих доходов заменит НДФЛ и страховые взносы. Использовать новый режим можно будет, только если доход не превышает 10 млн руб. в год, а предприниматель не занимается определенными видами деятельности, например розничной торговлей. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не придется, а те, кто уже сделал это, должны будут выбрать между новым режимом и, например, патентом или упрощенной системой налогообложения.

Проект приложения уже создан, но внедрять его налоговики хотят постепенно, как в свое время отрабатывали введение онлайн-касс, рассказал Мишустин (стенограмма разговора с Путиным опубликована на сайте Кремля). На проверку технологии уйдет полгода, после нее технология будет распространена по всей стране.

Задача – не налоги собрать, а вывести самозанятых из тени, обелив рынок труда, объяснял замминистра финансов Илья Трунин. «Сделает их полностью понятными не только для госорганов, но и для банковской системы», – рассказывал «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин: это дает самозанятым возможность пользоваться стандартными финансовыми продуктами – например, они смогут подтвердить свой доход, чтобы взять ипотечный кредит.

За 2017 г. в неформальном секторе трудилось, по данным Росстата, 19,8% всех занятых россиян – более 14 млн человек. В 2016 г. их доля достигала 21,2%. Нелегальная занятость приводит к потере около 500 млрд руб. страховых взносов, оценивал в 2016 г. Минтруд.

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